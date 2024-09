'Volta por Cima' terá duas mortes nos primeiros capítulos; saiba quem morre

Na próxima segunda-feira (30) estreia "Volta por Cima" (Globo), a nova novela das sete. A história terá duas mortes logo em seus capítulos iniciais.

Quem morre em 'Volta por Cima'?

Logo no primeiro capítulo, Lindomar (MV Bill), um experiente motorista da Viação Formosa passa mal no volante enquanto dirige um ônibus. Os passageiros saem praticamente ilesos do acidente, mas o pai da protagonista Madá (Jéssica Ellen) é levado ao hospital.

O marido de Doralice (Tereza Seiblitz) passa por uma cirurgia, mas não resiste e morre. A morte de Lindomar desencadeia os acontecimentos da trama.

Lindomar (MV Bill) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Em cenas previstas para a segunda semana da trama, Baixinho (Rodrigo Garcia) também morre. Ele é o filho de Violeta (Isabel Teixeira), que herdou os negócios do pai, que envolvem empresas de fachada e atividades de contravenção e agiotagem.

Baixinho cai em um poço de elevador e morre. Osmar (Milhem Cortaz) até tenta segurar o contraventor, mas não consegue e acaba sendo acusado pela polícia como o culpado pela morte.