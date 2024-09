Viviane Araujo nega participação em documentário sobre Belo

Viviane Araujo, 49, abriu o jogo sobre se vai ou não participar do documentário sobre a vida de seu ex, o cantor Belo, 50.

O que aconteceu

Com 50 anos de vida e 30 anos de carreira, o pagodeiro está preparando um documentário sobre a vida dele para o Globoplay. A produção está prevista para novembro deste ano.

Em entrevista, o cantor contou que todas as fases de sua vida serão retratadas, do sucesso a prisão. Os relacionamentos antigos de Belo, com Viviane Araujo e Gracyanne Barbosa, 43, também farão parte do doc.

Em conversa com o jornal Extra, Viviane Araujo falou sobre a participação na produção. Ela negou. "Não vou participar. E nunca falei que iria".

A atriz ficou com Belo entre 1998 e 2007. O relacionamento teria chegado ao fim por conta de uma traição. Os boatos são de que Gracyanne teria sido o pivô. "Isso não me atinge mais. É uma história que não me diz mais nada. Não afeta a minha vida hoje em nenhum aspecto, então não me diz mais respeito".