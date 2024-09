Vespertino cai para trás ao receber fortuna de Tia Salete

No capítulo de sábado (28), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Tia Salete (Mariana Lima) dá uma fortuna em dinheiro para Vespertino (Therdelly Lima).

O que vai acontecer

Decidida a fazer com que Margaridinha (Heloisa Honein) pare de trabalhar no bordel, a irmã de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) procura seu antigo namorado. "Eu quero saber quanto que tu quer para deixar minha sobrinha Margaridinha em paz?", pergunta. "Tua sobrinha veio até aqui por vontade própria, mulher. Foi ela quem me pediu o emprego. Na hora, eu até recusei, porque não queria confusão com sua família. Mas a moça é tinhosa feito tu. E tem talento", responde ele.

Tia Salete tira da bolsa um bolo de dinheiro e dá para Laércio Oliveira. "Está aqui tudo que eu tenho. Minhas economias todinhas de minha vida inteira. Fique com tudo, Laércio Oliveira, mas liberte minha sobrinha...", fala.

Vespertino não aceita o dinheiro da costureira. "Salete Maria. Eu não posso aceitar esse dinheiro! Eu não quero nada teu. Eu tenho uma grande dívida contigo, tu sabe", afirma.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.