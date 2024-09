Vênus e Tom se casam; veja fotos do último capítulo de 'Família É Tudo'

"Família É Tudo" (Globo) chega ao fim nessa sexta-feira (27). O último capítulo promete várias emoções, como o casamento de Vênus (Nathalia Dill) e Tom (Renato Góes).

O que vai acontecer

Em final de novela não pode faltar casamento! Com isso, a trajetória de Vênus para realizar o sonho de formar a própria família será marcada por emoção.

A neta de Frida (Arlete Salles) se casa grávida de oito meses. Ela e Tom terão o aguardado final feliz após o skatista se recuperar de um aneurisma cerebral.

A figurinista Sabrina Moreira contou detalhes sobre o vestido de noiva de Vênus: "Quando eu soube que a Vênus ia casar grávida, minha ideia foi fazer um vestido mais simples, no sentido de não ter bordado, não ter renda, não ter manga, não ter muito excesso para o protagonismo ficar na gravidez, no barrigão. Ela está finalmente formando a família que ela tanto sonhou desde o início da novela. Paralelamente a isso, a gente pensou num vestido que tivesse as características da personagem, que é uma mulher mais prática, mais engajada, pé no chão, realista, uma coisa assim, linda, chique e sem muito enfeite, sabe? O brilho da Vênus é uma coisa que vem muito mais de dentro do que do enfeite".

Maya (Sabrina Petraglia) e Luca (Jayme Matarazzo) em 'Família É Tudo' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Tom (Renato Góes) com Ramón (Jayme Periard) e Nanda (Ana Carbatti) em 'Família É Tudo' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Vênus (Nathalia Dill), Plutão (Isacque Lopes) e Júpiter (Thiago Martins) em 'Família É Tudo' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Ubaiara (Marcelo Médici), Leda (Grace Gianoukas), Júpiter (Thiago Martins) e Marieta (Cristina Pereira) em 'Família É Tudo' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Chantal (Mila Carmo), Léo (Paulo Lessa), Paulina (Lucy Ramos) e Wilson (Caio Giovani) em 'Família É Tudo' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Electra (Juliana Paiva) e Murilo (Henrique Barreira) com sua filhinha em 'Família É Tudo' Imagem: Beatriz Damy/Globo

