Tati Machado recebe carrão de R$ 200 mil como prêmio do Dança dos Famosos

Tati Machado, 33, recebeu o prêmio que levou após vencer o quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck (Globo).

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (27), a apresentadora usou suas redes sociais para compartilhar o presentão. Ela posou ao do carrão. "Eu e meu prêmio do Dança dos Famosos 2024! Não é minha cara?", celebrou Tati no Instagram.

A jornalista levou um carro SUV híbrido da marca BYD. O modelo em questão custa a partir de R$ 189 mil. Os modelos mais completos passam dos R$ 200 mil.

Tati Machado venceu o quadro em disputa contra Amaury Lorenzo, 39, e Lucy Alves, 38. A competição aconteceu em julho deste ano.