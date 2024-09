Saryne: Deolane não desiste de narrativa generalizada de perseguição

Desde que Deolane saiu da prisão, sua família tem criticado a imprensa que noticiou os últimos acontecimentos à volta de sua vida.

A empresária e advogada, bem como suas irmãs, têm dito que "a mídia" mente sobre ela e sua família. "Elas não desistem dessa narrativa de que é uma perseguição; de que a mídia é comprada e de que as pessoas querem derrubar a Deolane. As pessoas têm mais o que fazer", avalia Bárbara Saryne.

A comentarista diz que há bons e maus profissionais, e que "fake news" e sensacionalismo existem, mas não se pode generalizar. "Discordo dessa narrativa que tentam implementar, porque repete-se tanto que vira uma verdade".

Yas Fiorelo lembra que a investigação à família de Deolane existe por conta de provas, e não sem qualquer motivo. "Sabemos que as casas de apostas são questões muito sérias", diz. "A mídia não tem culpa por a Deolane ser presa. Não foram as páginas da internet que a prenderam".

Passa a sensação de que estão querendo censurar e calar a imprensa. Me assusta muito porque vem de pessoas que conhecem as leis e sabem que vivemos numa democracia. São discursos que fazem a cabeça de muita gente, e não somos nós os inimigos dela Bárbara Saryne

Justificativa para voltar à prisão parece desculpa esfarrapada

Deolane tem gerado curiosidade sobre seus dias na prisão, mas deixa uma "pulga atrás da orelha" ao dizer que só voltou à prisão pela mãe, diz Saryne. "Fico desconfiada se é verdade mesmo ou se ela ficou sem graça por ser uma advogada que acabou indo contra uma regra", afirma. "Ela pensou muito na mãe, mas e a filha?"

A colunista questiona porque a advogada não insistiu em ficar na prisão desde a primeira vez. "Algumas coisas não colam", diz. "É uma desculpa esfarrapada".

Assista à íntegra do Splash Show:

