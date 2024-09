Maggie Smith, de 'Harry Potter' e 'Downton Abbey', morre aos 89 anos

Maggie Smith, de "Harry Potter" e "Downton Abbey", morreu na manhã desta sexta-feira (27) aos 89 anos.

A atriz morreu "pacificamente" no hospital na manhã de hoje, informaram os filhos, Toby Stephens e Chris Larkin, em nota. "Uma pessoa que prezava intensamente pela privacidade, estava com amigos e família no final da vida. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos, que estão desolados com a perda dessa mãe e avó extraordinária." A causa da morte não foi divulgada.

A mensagem agradece ainda o hospital pelo "cuidado e gentileza nos últimos dias" da atriz. "Agradecemos a todas as mensagens gentis de apoio e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento."

Hugh Bonneville, o Conde de Grantham em "Downton Abbey", lamentou a morte da atriz. "Qualquer um que já tenha compartilhado uma cena com Maggie atestará seu olhar aguçado, sagacidade afiada e talento formidável. Ela foi uma verdadeira lenda de sua geração e, felizmente, viverá em tantas interpretações magníficas na tela", disse, em nota à imprensa.

Dama Maggie Smith é uma das mais importantes atrizes britânicas

Maggie interpretou a professora Minerva McGonagall em "Harry Potter" e a Condessa Violet Crawley em "Downton Abbey". Entre outros trabalhos de destaque estão os filmes "Mudança de Hábito", "Uma Janela para o Amor", "A Senhora da Van" e "O Exótico Hotel Marigold".

A atriz coleciona uma série de prêmios, entre eles dois Oscars. Ela levou a estatueta de melhor atriz em "Primavera de uma Solteirona" (1969) e de melhor atriz coadjuvante em "Califórnia Suite" (1978), e foi indicada outras quatro vezes. Ela também acumulou prêmios Tony, Emmy, BAFTA e Globos de Ouro ao longo da carreira por trabalhos em "Minha Casa na Umbria", "Chá com Mussolini", "Downton Abbey" e outros títulos.

Maggie Smith como a Professora Minerva McGonagall da franquia "Harry Potter" Imagem: Divulgação/Warner

Maggie também brilhou no teatro, onde começou sua carreira. Estrelou peças no West End e na Broadway, se destacando em peças como "Otelo" e "Macbeth". Ela também foi uma das fundadoras da companhia de teatro britânica Royal National Theatre.

Ela recebeu o título de Dama da Ordem do Império Britânico em 1990. Em 2014, recebeu a Ordem dos Companheiros de Honra por serviços prestados ao teatro.

Seu último trabalho foi o filme "O Clube dos Milagres", lançado em 2023. Ela não estará no terceiro filme de "Downton Abbey", que será lançado no próximo ano. Maggie também atuou no filme "A German Life", em produção e ainda sem previsão de estreia.