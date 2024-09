Morre cantora japonesa Sayuri, da trilha de animes como 'My Hero Academia'

Sayuri, 28, teve sua morte confirmada nesta sexta-feira (27).

O que aconteceu

A cantora japonesa morreu há cerca de uma semana, mas somente agora a notícia foi divulgada. Ela faleceu por conta de uma doença crônica nas cordas vocais, contra a qual já vinha lutando há algum tempo. O enterro aconteceu no último dia 20, na presença de familiares e amigos.

Sayuri era conhecida por ter integrado a trilha sonora de animes como "Erased", "Lycoris Recoil" e "My Hero Academia". Foi dela o tema de encerramento da quarta temporada deste último título, intitulado "About a Voyage" e muito recordado pelos fãs.

Sayuri era casada com o cantor e compositor japonês Amaarashi, que se despediu da amada com uma bonita mensagem em suas redes sociais. "Ela foi apaixonada pela música até o fim... Fiquei incrivelmente feliz por ser seu marido, mesmo que você tenha me pedido em casamento de forma tão repentina. E, um ano depois, me vejo como o principal enlutado. Somente Sayuri e eu poderíamos viver uma vida assim. Obrigado por me escolher e por acreditar em mim. Estarei sempre ao seu lado. Eu te amo."