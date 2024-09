Monique Evans e Cacá Werneck celebram 10 anos de união

Monique Evans, 67, e Cacá Werneck. 40, estão celebrando 10 anos de união.

O que aconteceu

Nas redes sociais, o casal celebrou a data especial. "Hoje comemoramos 10 anos juntas. Muita coisa pra recordar!! Obrigada, amor por tanto amor. Por ser minha companheira, minha amiga, minha mulher, por tanto tempo. Te amo demais… Cada dia mais. E ainda temos muito pra viver. É só o começo!!!", disse Monique.

A DJ também se declarou. "Minha Nique, omo é bom poder compartilhar 10 anos de casamento ao seu lado. Hoje, 27 de setembro, é nosso momento de comemorar esse lindo reencontro de vidas!!! Já faz muito tempo que amo você e mesmo assim, continuo me surpreendendo a cada dia. Seu jeito encantador, sua honestidade e seu carisma me encantam todos os dias quando acordo do seu ladinho… Eu quero dormir e acordar pra sempre do seu lado. Sou muito feliz dividindo minha vida e meu amor com você! Tenho certeza que nosso amor é único e é tudo aquilo que sempre sonhei".

Monique e Cacá se casaram em 16 de maio deste ano, em um sítio em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. O casamento luxuoso contou com a presença de 230 convidados.