Maggie Smith enfrentou câncer durante gravações de 'Harry Potter'

Maggie Smith enfrentou um câncer de mama, em 2007, durante as gravações do filme "Harry Potter e o Enigma do Príncipe". A atriz morreu na manhã desta sexta-feira (27), aos 89 anos, "pacificamente". A causa não foi divulgada.

Artista disse ao jornal The Times, em 2009, que a autoconfiança "foi destruída" pela quimioterapia. "Aquilo deixa você arrasada. Estou com medo de trabalhar no teatro. Me sinto muito insegura", contou a estrela, à época.

Atriz revelou que, em determinado momento do tratamento, pensou que estivesse diante da morte. "Acho que foi a idade em que isso me aconteceu. Isso é algo que pega você desprevenida. Você demora mais a se recuperar."

É horrível. Você realmente se sente terrivelmente doente. Eu estava careca. Não tinha dificuldade em colocar peruca. Minha cabeça era como um ovo cozido. Maggie Smith, ao The Times

Maggie Smith morreu nesta segunda-feira (27) aos 89 anos Imagem: John Phillips/Getty Images for BFI

Atriz morreu na manhã desta sexta-feira (27) aos 89 anos, "pacificamente" no hospital. A informação foi divulgada pelos filhos da estrela internacional. A causa da morte não foi divulgada.

Uma pessoa que prezava intensamente pela privacidade, estava com amigos e família no final da vida. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos, que estão desolados com a perda dessa mãe e avó extraordinária.

A mensagem agradece ainda o apoio do hospital pelo "cuidado e gentileza nos últimos dias" da atriz. "Agradecemos a todas as mensagens gentis de apoio e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento."