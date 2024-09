Maggie Smith estrelou campanha de Loewe aos 88 anos e viralizou

Maggie Smith morreu nesta sexta-feira, 27, aos 89 anos, deixando um grande legado para o cinema e para o teatro. Mas, a britânica também se tornou um símbolo fashionista em 2023, quando estrelou a campanha primavera/verão da marca espanhola Loewe, aos 88 anos.

A atriz posou para o fotógrafo Juergen Teller em diversos cenários londrinos, que misturavam as delicadezas das peças com o caos urbano. Smith foi fotografada com as três novas versões das bolsas mais icônicas da marca, que tem como diretor criativo Jonathan Anderson.

Nas fotos, ela aparece com um casaco de pele falsa e com a bolsa Puzzle. Em outro momento, ela usa um vestido claro de gola alta com saia de babados e a bolsa Paseo. A ideia da marca, na época, era mostrar que a beleza não tem idade.

A estratégia foi muito elogiada e os fãs da saga Harry Potter encheram as publicações de comentários positivos no Instagram. "Isso é épico", escreveu um. "Ela é um ícone. Ela é o momento", celebrou outro. "A professora McGonagall sempre foi a mais estilosa", brincou uma fã.