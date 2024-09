Mãe de filha de Poze do Rodo o acusa de ser um pai ausente; cantor nega

Isabelly Pereira, mãe de Jade, quarta filha do MC Poze do Rodo, 25, fez um longo desabafo sobre o cantor. Após a repercussão do relato, o artista rebateu as falas na tarde desta sexta-feira (27).

O que aconteceu

Isabelly fez uma longa série de vídeos no Instagram e acusou Poze de ser um pai ausente. "Depois de um tempo, ele se esfriou totalmente com a filha dele, não perguntava mais, não fazia questão. Isso foi bem antes de ele reatar o relacionamento dele", disse ela.

A influenciadora divulgou prints de conversa e afirmou que o funkeiro passava meses sem ver a criança. "Chegou a um ponto em que ele via a filha de dois em dois meses, de três em três meses", contou.

Isabelly ainda falou sobre um aniversário da filha, quando Poze desistiu de fazer uma festa conjunta e quis realizar uma comemoração separada. "O mesmo cancelou tudo, falando que ia fazer uma festa separada... Foi aí que eu falei: 'Você não vai fazer uma festa separada para sua filha'", relatou.

A mãe de Jade impediu a festa separada alegando que a criança não tem contato com sua família paterna. "A Jade não tem duas famílias, ela tem a minha família, porque o próprio [pai] fica três meses sem ver a filha, ela não tem contato com ninguém da família", declarou.

Ele queria promover a imagem de paizão dele no Instagram e eu falei que não iria permitir isso. Sobre essa festa, eu não mudo a minha opinião. Isabelly Pereira

MC Poze do Rodo rebate acusações

O funkeiro gravou vídeos se manifestando sobre as acusações de ser um pai ausente. "Já cheguei no limite da minha vida que eu nunca mais vou vir aqui pra provar nada", afirmou ele.

Poze, que é pai de outras quatro crianças, defendeu sua paternidade. "Tem que ficar provando que eu sou um bom pai pra quem? Eu sou um ótimo pai, eu tenho absoluta certeza", declarou o artista.

A gente chega no nível de felicidade, extravasando felicidade, que a gente não quer saber dessas coisas, não. MC Poze do Rodo

Poze citou os prints divulgados por Isabelly e criticou a influenciadora. "Você vai cair nessa? Se eu começar a pegar print disso, print daquilo... Isso é coisa que eu nem posto. Minha filha ficar no meio desse negócio? Biscoiteira f*", disparou.

Por fim, o artista deu um recado para seus fãs e pediu que eles não se preocupem com o caso. "Deixa falar, quem quiser pensar, pensa. Deixa falar", concluiu o MC.