Madrasta de Madonna, Joan Ciccone, morre aos 81 anos

A madrasta de Madonna, Joan Ciccone, morreu aos 81 anos.

O que aconteceu

A causa da morte foi um câncer agressivo, conforme seu obituário. O TMZ divulgou a informação.

Joan Ciccone foi governanta da casa da cantora em Michigan. Segundo o jornal, ela se casou com o pai da famosa, Silvio Ciccone, anos depois que a mãe de Madonna morreu — também de um câncer.

Ela chegou a aparecer em programa sobre a artista, como "I'm Going To Tell You a Secret" e um episódio de "Biography". Com o pai de Madonna, teve dois filhos, Jennifer e Mario.