Luana Piovani fala de atritos com Neymar e nega mágoa: 'A máscara cai'

Luana Piovani, 48, falou nesta sexta-feira (27) sobre os atritos que teve com Neymar, 32. Os dois trocaram farpas meses atrás, após a apresentadora criticar o jogador por supostamente apoiar a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da privatização de praias brasileiras.

O que aconteceu

Piovani comentou a polêmica envolvendo a legislação brasileira em entrevista ao programa Julia, da emissora portuguesa SIC. "Eu não fiz nada, só fui para as redes sociais pedir pra assinar o abaixo-assinado. Foi só o que eu fiz", disse ela.

A apresentadora avaliou que a confusão e troca de farpas foi negativa para Neymar. "Ele perdeu completamente a razão, o peixe morre pela boca. Foi ofensivo e aí o Brasil inteiro viu, cai a máscara. Uma hora cai a máscara. Mentira só funciona no teatro", afirmou Luana.

Piovani negou ter ficado magoada pela briga com o jogador. "O que me magoa é injustiça, é ver a fome, os prédios caindo no Líbano, saber de 40 mil mortos em Gaza, saber da violência doméstica aqui em Portugal. Esse tipo de coisa me magoa, me fere", declarou.

A artista brasileira ainda comparou Neymar a Elon Musk. "Ele, pra mim, é como o Elon Musk. É um personagem poderoso que a gente percebe que cada dia quer ser mais poderoso", avaliou.

Luana também falou como seu posicionamento aumentou toda a repercussão da lei sobre as praias brasileiras. "Tudo que eu faço acham diferente. Isso gera curiosidade e engrandece as coisas. Mas não fiz nada de diferente. Talvez eu tenha sido um pouco mais enfática", afirmou a atriz.