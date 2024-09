Por que Lady Gaga é a atriz ideal para 'Coringa: Delírio a Dois'

Lady Gaga está apostando todas as fichas em sua estreia como Arlequina em "Coringa: Delírio a Dois". Além do filme, que estreia no dia 3 de outubro, ela também lança nesta sexta-feira (27) o álbum "Harlequin", inspirado na personagem.

Na trama, ela interpreta Harleen Quinzel, ou Lee. Ela é uma fã piromaníaca que conhece o Coringa no Asilo Arkham. Eles dão início a um romance explosivo e musical que revela novas partes de ambos os personagens.

Um dos principais temas da história é a separação entre o personagem e seu alter ego. Após o final do primeiro filme, Arthur Fleck vai a julgamento e no tribunal paira uma dúvida: ele e o Coringa são a mesma pessoa? Quanto controle um tem sobre o outro?

A própria Lady Gaga é o alter ego de Stefani Germanotta. Em conversa com jornalistas em que Splash esteve presente, ela explica o que a torna ideal para o papel: "Esse é um dos principais motivos pelos quais eu quis fazer esse filme. O que eu criei na minha carreira musical foi, de muitas formas, a maior rebeldia da minha vida. Lee reflete isso de muitas formas, e isso é parte da história do Arthur desde o primeiro filme".

Eu sou Stephanie e Gaga. Sou as duas coisas, e uma delas não é faz de conta. É como se eu colocasse uma nova pele, ou me transformasse. Acho que as pessoas fazem isso o tempo todo, eu só faço de um jeito diferente. Lady Gaga

À sua maneira, Joaquin Phoenix também chama atenção para a dualidade da colega de elenco. Durante a conversa com jornalistas, o ator descreve o enredo do filme e brinca: "[Arthur Fleck] conhece a personagem Lee, interpretada por... Como é o nome dela, mesmo?". Ele sorri, esperando uma resposta mesmo em meio aos risos de quem estava presente. Quando alguém responde "Lady Gaga", Phoenix usa o nome real dela: "... Interpretada pela Stephanie, e é aí que ele ganha vida. Ele literalmente reencontra sua voz".

Aos fãs da cantora, fica um alerta: Lee é uma personagem secundária no filme. Na história, a personagem de Lady Gaga é um acessório para a história do Coringa —ao mesmo tempo em que sua obsessão por ele a deixa vulnerável, ela também consegue exercer poder sobre Arthur. A atriz fez questão de explorar essas contradições em sua interpretação.

Eu pensei muito sobre o que significaria, neste momento da história, interpretar uma mulher tão obcecada por um homem que isso define sua vida toda. Tudo o que ela faz, todas as escolhas são baseadas nesse homem. Isso a torna frágil, mas ela também está completamente no controle o tempo todo. Lady Gaga

