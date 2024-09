Juliana Baroni diz se era verdade que paquitas batiam e beliscavam crianças

Juliana Baroni, 46, classificou como mentirosos os rumores que circulam até hoje de que as paquitas maltratavam as crianças que iam aos programas de auditório da Xuxa.

O que aconteceu

Baroni afirmou que todas as paquitas tratavam as crianças bem. "Paquita não beliscava ninguém, essa fama que a gente ficou de bater em criança, isso não é verdade", declarou no podcast Papagaio Falante.

A ex-paquita admitiu que era difícil controlar as crianças, mas que jamais houve agressão. "A gente tinha que conseguir controlar aquelas 400 crianças por programa. Nunca agredimos. Tratávamos todas elas com amor".

No podcast, a atriz também contou que o namoro entre paquitos e paquitas era proibido. "Não podia, mas rolou. A Bianca Rinaldi namorou o Marcelo Faustini e a Letícia Spiller namorou o Cláudio Heinrich. Mas só que era escondido. A Marlene sabia, mas fingia que não sabia".

Juliana Baroni contou que, naquele período, ela era a mais nova do grupo e ficava vigiando enquanto os casais saiam para "se pegar" nos corredores dos hotéis. "Eu dividia quarto com a Letícia e com a Bianca no começo. Então, às vezes, quarto de hotel, eles iam namorar na escada, e eu ficava vigiando para ver se vinha alguém, para fiscalizar no corredor. Era um desespero total, passava nervoso."