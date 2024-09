Gustavo Mioto relembra início da paixão por Ana Castela: 'Algo novo'

Gustavo Mioto relembrou quando conheceu Ana Castela e falou de sua paixão pela cantora.

O que aconteceu

O sertanejo contou que, quando conheceu a atual namorada, ela lhe chamou atenção por ser diferente de outras meninas. "Quando conheci ela, tinha cheiro de algo novo para mim. Tinha cheiro de algo esquisito. Como essa pessoa não é rasa e não me faz pensar as mesmas coisas que penso de todas as pessoas?", disse ele durante o programa 'Conversa com Bial'.

Segundo Mioto, a paixão começou exatamente nesse momento. "E foi onde eu caí. Onde tropecei e caí de quatro total!", completou.