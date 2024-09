Gretchen exibe antes e depois de procedimentos estéticos

Gretchen, 65, divulgou em suas redes sociais um antes e depois dos diversos procedimentos estéticos aos quais se submeteu.

O que aconteceu

A cantora revelou ter feito harmonização facial há cinco anos e realizar trimestralmente a uma manutenção do procedimento. "Tem cinco anos fazendo esse trabalho. Inclusive, hoje é dia de manutenção. [O tratamento] é por muito tempo. É até você chegar ao objetivo que você quer, o rosto que você deseja, a boca que você deseja. [Ouço] 'a Gretchen está tão linda', mas quanto tempo demorou?", expôs ela no vídeo, divulgado no Instagram.

Gretchen também se submeteu a modificações no "bigode chinês" e nas pálpebras, entre outras modificações no corpo. "O tempo é essencial nesse tratamento, e, com a orientação e o acompanhamento certo, cada etapa foi cuidadosamente planejada para atingir os resultados desejados. Com paciência e fé, é possível alcançar transformações que vão além da estética, trazendo confiança e bem-estar."

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios à mãe de Thammy Miranda, 42. "Cada dia mais linda e maravilhosa", derreteu-se uma seguidora. "Não mexe mais, tá linda!", aconselhou outra. "Descobri que não sou feia, sou só muito pobre", brincou uma terceira.