Gizelly alerta peoas sobre 'esquecer' Zé Love: 'Vão dar o prêmio pra ele'

Após a treta entre Zé Love e Suelen depois da volta do peão da primeira roça de A Fazenda 16 (Record), Gizelly conversou com seu grupo sobre o peão.

O que aconteceu

A ex-BBB sugeriu que ele seja ignorado. "Morreu o nome desse homem, tô falando sério pra vocês, senão dá o prêmio na mão dele."

A advogada ainda brincou. "Bora brigar com Fernando, amor! Cadê ele?"

No quarto, alguns minutos depois, ela voltou a expor a sua opinião quando falavam da roça.

Gizelly pontuou. "Mulheres, o negócio é o seguinte. Vamos parar de atacar esse macho, parar de falar dele... Next."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Vivi Fernandez, quem é o favorito para vencer o reality? Resultado parcial Total de 17155 votos 0,27% Albert Bressan 1,22% Babi Muniz 7,38% Camila Moura 15,28% Cauê Fantin 16,21% Fernanda Campos 0,02% Fernando Presto 2,27% Flor Fernandez 0,55% Flora Cruz 0,24% Gui Vieira 0,23% Gilson de Oliveira 2,39% Gizelly Bicalho 0,59% Juninho Bill 1,19% Júlia Simoura 0,52% Luana Targino 0,41% Larissa Tomásia 20,54% Raquel Brito 1,33% Sacha Bali 15,63% Sidney Sampaio 0,10% Suelen Gervásio 0,24% Vanessa Carvalho 7,16% Yuri Bonotto 0,13% Zaac 6,10% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 17155 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso