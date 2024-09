Giovanna Antonelli usou sua conta oficial no Instagram para mostrar os bastidores de sua nova transformação no visual.

O que aconteceu

A atriz decidiu cortar os cabelos curtinhos e deixar as pontas iluminadas. Anteriormente, ela estava com as madeixas bem mais longas.

Antonelli mostrou detalhes dos bastidores da transformação, com vídeos e fotos no salão de beleza. "Amo vocês, time maravilhoso. Amo mudar! Obrigada meus amores", escreveu ela, agradecendo a equipe que fez a mudança.

Giovanna Antonelli chama atenção ao mudar o visual Imagem: Reprodução/Instagram