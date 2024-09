George Clooney festeja 10 anos de casado e enaltece esposa: 'Muito orgulho'

George Clooney, 63, completa nesta sexta-feira (27) dez anos de casamento com Amal Clooney, 46. O ator acompanhou a amada ao evento anual da The Clooney Foundation for Justice.

O que aconteceu

George declarou sua imensa admiração por Amal. "Eu apoiaria qualquer coisa em que minha esposa esteja envolvida. Ela está sempre do lado certo da história. Tenho muito orgulho só de estar no mesmo quarto que ela, não importa o que aconteça", disse ele à revista People.

Fundada por Amal em 2016, a The Clooney Foundation for Justice oferece assistência jurídica gratuita a vítimas de violações de direitos humanos em mais de 40 países. "Este é um evento em que podemos concentrar toda a atenção nas pessoas que não recebem atenção suficiente."

George Clooney trocou alianças com a atual esposa em 27 de setembro de 2014. Os dois são pais dos gêmeos Alexander e Ella Clooney, de 7 anos.