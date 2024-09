Garrafa com mensagem de 200 anos atrás para o futuro é descoberta na França

Um grupo de estudantes de arqueologia encontrou uma garrafa durante uma escavação na cidade de Eu, no norte da França. Dentro do recipiente, havia uma mensagem de quase 200 anos e duas moedas.

A mensagem menciona um homem chamado P.J. Féret, que, de acordo com registros da cidade, fez explorações na mesma área onde a garrafa foi localizada.

P.J. Féret, um nativo de Dieppe, membro de várias sociedades intelectuais, realizou escavações aqui em janeiro de 1825. Ele continua suas investigações nesta vasta área conhecida como Cité de Limes ou Acampamento de César mensagem encontrada na garrafa.

Do século 19 para os millenials

A descoberta foi divulgada nas redes sociais da prefeitura local, destacando que uma "cápsula do tempo" foi encontrada. A publicação informou que a mensagem estava em um pequeno frasco de sal do século 19, junto com duas moedas, tudo dentro de um pote de cerâmica. Essa cápsula do tempo foi enterrada há quase 200 anos em uma área que já havia sido investigada antes.

O feito ocorreu em 16 de setembro, e Guillaume Blondel, o líder da equipe de arqueólogos, comentou à BBC: "Foi um momento absolutamente mágico. Sabíamos que já tinham feito escavações aqui antes, no passado, mas encontrar uma mensagem de 200 anos atrás foi uma surpresa total."

Blondel ressaltou que encontrar artefatos com mensagens para o futuro é algo raro. Ele explicou: "Às vezes, vemos cápsulas do tempo deixadas por carpinteiros ao construir casas, mas na arqueologia é muito incomum. A maioria dos arqueólogos acredita que não haverá ninguém após eles, pois já completaram todo o trabalho."

Outro caso, no mínimo, curioso

Mensagem em garrafa volta ao dono após 37 anos Imagem: Reprodução/TikTok: @cmfam11

Em 1985, quando tinha 10 anos, Troy Heller, morador do Kentucky (EUA) escreveu uma pequena nota e a pôs numa garrafa de Pepsi que atirou ao mar, durante uma viagem à cidade de Vero Beach, no estado da Flórida. Depois de quase quatro décadas, o objeto foi trazido pelas ondas até a costa de Sebastian, também na Flórida, localizada a cerca de 20 km de onde Heller a lançou.

A garrafa foi encontrada por dois professores que ajudavam a limpar a areia em novembro de 2022, após a cidade ser atingida pelo furacão Nicole. Eles a entregaram à família Carrmax, que visitava a praia neste dia e esta, por sua vez, decidiu encontrar o homem por trás da mensagem, que continha nome, idade, endereço e telefone de Heller.

Heller foi localizado após um trabalho de investigação online da família Carrmax e, enfim, recebeu uma mensagem com a foto da carta anexada. "Assim que eu vi, eu lembrei de ter escrito. Eu apenas pensei em jogá-la no oceano e ver para onde iria. É incrível que ela tenha finalmente encontrado o caminho de volta. É algo que você nunca pensa que pode acontecer", disse.

*Com informações de Agência Estado e de reportagem publicada em 15/01/2023