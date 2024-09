Furacão quase atrapalha volta de Gusttavo Lima ao Brasil para fazer shows

Gusttavo Lima, 35, quase teve seus planos de retorno ao Brasil atrapalhados pela passagem do furacão Helene pelos Estados Unidos.

O que aconteceu

O fenômeno meteorológico estava de passagem pela Flórida, onde o cantor se encontrava com a família. O furacão chegou aos EUA na quinta-feira (26) e deixou ao menos 40 mortos em quatro estados do país.

Gusttavo só pôde decolar rumo ao Brasil em seu jatinho particular às 15h20 desta sexta (27), quando as condições climáticas foram consideradas seguras para a viagem, segundo o gshow. O cantor se apresenta nas próximas horas em Marabá (PA) e faz outro show no sábado (28) em Parauapebas (PA).

Gusttavo Lima teve ordem de prisão expedida na segunda-feira (23) e revogada no dia seguinte, terça-feira (24). Como já estava no exterior no momento em que sua detenção foi decretada, o músico não chegou a ser preso.