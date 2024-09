Francis Ford Coppola: veja 5 filmes do cineasta para assistir no streaming

Com a estreia de "Megalópoles" marcada para 31 de outubro nos cinemas, o nome de um dos maiores cineastas do mundo volta à cena. A mente criativa de Francis Ford Coppola já foi da máfia italiana até vampiros em seu repertório cinematográfico. Além disso, coleciona premiações e indicações ao Oscar. Agora, "Megalópoles" promete ser algo 'novo', como ele próprio definiu em entrevista durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto.

[Filmes como outros filmes] é algo que já provou que dará dinheiro. É como uma batata frita que você sabe que é um hábito, e 'Megalópolis' é novo. Fancis Ford Coppola

O longa ganhou alto investimento, inclusive do próprio bolso de Coppola. "Megalópolis" custou cerca de US$ 120 milhões (cerca de R$ 653 mi). O projeto ambicioso precisou que Coppola vendesse parte de sua empresa para custear a produção e o marketing do filme que, aliás, tem roteiro e direção assinados por ele.

Do que trata Megalópoles?

O enredo traz um arquiteto vivido por Adam Driver que busca reconstruir a cidade de Nova York de forma idealista, mas que encontra na figura do prefeito seu opositor. E, ainda, há a filha do político com que ele se envolve amorosamente. Paralelo a isso, decisões que precisam ser tomadas a respeito do futuro da humanidade. O elenco é composto por Nathalie Emmanuel, Dustin Hoffman, Shia LaBeouf e Aubrey Plaza.

Confira 5 títulos de Coppola para maratonar:

O Poderoso Chefão 1 (1972): um dos filmes que mais marcou a história do cinema e evidenciou o nome de Coppola trata da família Corleone. Marlon Brando deu vida a Don Vito Corleone. O enredo evidencia os conflitos da máfia italiana e suas disputas por comando nos Estados Unidos. O longa rendeu Oscar a Marlon Brando que, à época, recusou em forma de protesto por conta do tratamento dado a povos indígenas. Ele pediu que a indígena Sacheen Littlefeather subisse ao palco e discursasse sobre os crimes cometidos e recusasse a estatueta em nome dele. O elenco conta com: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton. Disponível na Netflix e Prime Video.

O Poderoso Chefão 2 (1974): o segundo filme da franquia traz Al Pacino como Michael, filho do personagem de Brando. Michael passa a liderar o controle da máfia que começa a nascer como uma empresa. Integram o elenco: Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, John Cazale e Lee Strasberg. Disponível no Paramount+.

O Poderoso Chefão 3 (1990): Michael reflete sobre seus erros na terceira parte da saga. A Ordem de San Sebastian, um dos maiores títulos dados pela Igreja, é concedida a Michael Corleone, após fazer uma doação à Igreja de US$ 100 milhões (R$ 543 mi), em nome da fundação Vito Corleone, da qual Mary (Sofia Coppola), sua filha, é presidenta honorária. O elenco é composto por Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy Garcia, Eli Wallach e Joe Mantegna. Em 2020, uma versão reeditada do terceiro filme, "O Poderoso Chefão Desfecho: A Morte De Michael Corleone" trouxe alterações no início e no final da história. Disponível no Paramount+.

Drácula de Bram Stoker (1992): Vlad Drácula vê a Igreja se recusando a enterrar sua esposa por cometer suicídio. Ela tirou a própria vida achando que Vlad estava morto. O Drácula, então, passa a perambular através dos séculos em busca da reencarnação dela. Nomes como Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves, Anthony Hopkins compõe o time de estrelas. Disponível na Max.

Virgínia (2011): um escritor em decadência conhece um xerife que conta uma história do assassinato de uma garota a ele. O escritor sonha com o fantasma na adolescente e passa a escrever seu novo livro, no entanto, ele descobre relações inesperadas. Val Kilmer, Bruce Dern, Elle Fanning, Ben Chaplin, Joanne Whalley, David Paymer, Anthony Fusco, Alden Ehrenreich fazem parte do elenco. Disponível na plataforma Looke.

Vale lembrar que "Apocalypse Now" é outro nome de importância na filmografia de Coppola, assim como "O Homem Que Fazia Chover", com Matt Damon.