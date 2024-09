Flora reclama de cabelo na comida e Fernando responde: 'Faz uma lace'

Enquanto almoçavam nesta sexta-feira (27) em A Fazenda (Record), Flora reclama de ter encontrado de um fio de cabelo em seu prato de comida.

O que aconteceu

Flor e Fernando observam o prato e discutem de quem deve ser o fio. Os dois analisam que o fio é meio loiro, portanto não pode ser de nenhum dos dois.

Fernando: "Mas sabe o que é? Olha o tanto de gente andando nessa cozinha sem touca, como que a gente vai controlar cabelo? Não tem como. Cozinha de restaurante só pode entrar de touca. Se acharem cabelo ai, não é culpa nossa. Muita gente andando na cozinha."

Depois de estabelecerem que é claro, portanto loiro ou ruivo, Yuri brinca que só pode ser dele ou da Júlia e a influencer rebate que nem anda na cozinha. Flora pergunta se o fio não é de Zé Love, que é ruivo.

Flora: "O cabelo que achei no meu prato acho que é teu."

Zé: "Tenho nem cabelo quase."

Flora: "Era meio loiro, meio ruivo. Vou fazer uma análise de cada um."

Com todos conversando sobre o tema, Fernando se irritou e se defendeu: "Tem um monte de gente aqui o dia inteiro passando nessa cozinha. Não tenho como garantir. Pode ser o fio da cebola. Vem reclamar de cabelo na comida, vai caçar o que fazer. Isso é falta do que fazer mesmo. Sabe o que pode ser também? É que eu tô desfiando a casca do gengibre no frango. Pode ser fiapos do gengibre. Quando vocês escutarem metade do que eu escutei de cozinha, vem falar comigo. Vai juntando os cabelos aí, faz uma lace nova pra Su."

Fernando: "E se alguém achar cabelo no pavê? Tão reclamando que tão achando cabelo na comida. Se tão achando cabelo, vai lá no closet e pede toquinha de higiene pra todo mundo! Mas assim, não esquece que não tô recebendo cachê de personal chef não!"

Depois do almoço, o ex-Masterchef estava conversando com Fernanda sobre o fio de cabelo e critica a reclamação de Flora: "Tem tanta gente aqui, vai ser meu o fio de cabelo? Quer arrumar tema. É fio de cabelo da b***** dela."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Vivi Fernandez, quem é o favorito para vencer o reality? Resultado parcial Total de 17002 votos 0,27% Albert Bressan 1,23% Babi Muniz 7,45% Camila Moura 15,42% Cauê Fantin 16,35% Fernanda Campos 0,02% Fernando Presto 2,29% Flor Fernandez 0,56% Flora Cruz 0,25% Gui Vieira 0,23% Gilson de Oliveira 2,41% Gizelly Bicalho 0,59% Juninho Bill 1,21% Júlia Simoura 0,53% Luana Targino 0,41% Larissa Tomásia 20,06% Raquel Brito 1,35% Sacha Bali 15,66% Sidney Sampaio 0,10% Suelen Gervásio 0,24% Vanessa Carvalho 7,12% Yuri Bonotto 0,13% Zaac 6,15% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 17002 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardo