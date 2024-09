Jéssica humilhada, Lupita escolhe amor: veja o desfecho de 'Família É Tudo'

A novela "Família É Tudo" (Globo) chegou ao fim nesta sexta-feira (27) e reuniu boa parte do elenco no casamento de Vênus (Nathalia Dill) e Tom (Renato Góes). o último capítulo teve a resolução do quadrado amoroso envolvendo Lupita (Daphne Bozaski), Júpiter (Thiago Martins), Mila (Ana Hikari) e Guto (Daniel Rangel).

Jéssica humilhada

Electra (Juliana Paiva) visita Jéssica (Rafa Kalimann) na cadeia e joga verdades na cara da vilã. Ela conta à personagem de Kalimann que Hans (Raphael Logam) está preso por tentar matar Frida (Arlete Salles). Assim, ele não vai pagar mais o advogado caro para livrá-la da cadeia nem pagará para ela ter uma vida "mais fácil" no presídio.

Jéssica cobra a Electra a promessa que ela tinha feito de ajudá-la, mesmo após todas as maldades cometidas. "Sou uma mulher de palavra, mas não com você, sua cadela", diz Electra. "Vou pegar anos de cadeia por sua culpa, Electra", rebate Jéssica. "Por seus crimes... Boa sorte com a sua nova vida, querida amiga", retruca Electra, ironicamente.

Em uma cela comum, Jéssica encontra Brenda, a "chefe" da cela. Jéssica tenta propor acordo, mas Brenda (Alexandra Richter) alerta: "Aqui as regras são outras, você precisa conquistar o meu respeito e a das minhas colegas... Para começar tem o 'boi', é a privada". Chocada, Jéssica limpa a privada com cara de nojo. Brenda, ri.

Lupita escolhe Júpiter

Lupita (Daphne Bozaski) chama Júpiter (Thiago Martins) para conversar e relembrou a trajetória com o herdeiro da família Mancini. Depois, pediu a guatemalteca em casamento e ela fez suspense. "Não posso aceitar. Você precisa pedir minha mão aos meus abuelitos. É tradição", disse ela, fazendo a felicidade de Júpiter.

Casamento de Vênus

Vênus surpreende Tom com uma apresentação musical bem romântica ao som de "Só Hoje", da banda Jota Quest, para pedir o mocinho em casamento. A cena remonta à forma em que Tom pediu a mocinha em casamento lá no primeiro capítulo. Os dois trocam alianças e dão um beijão.

Outros desfechos

Andrômeda ganhou o prêmio de Revelação do Ano e dedicou a vitória à avó, Frida. Ela recebe a vitória diretamente dos Estúdios da Globo, com a presença da mãe e do namorado. Logo depois, a herdeira dos Mancini dá à luz ao bebê fruto do relacionamento com Chicão. O torcedor do Palmeiras celebrou, mas não aguentou e desmaiou. "Acho que minha pressão está abaixando".

Jéssica também dá à luz ao filho que esperava com Murilo (Henrique Barreira). Na maternidade, na sequência, ele perde a personagem defendida por Juliana Paiva em casamento.

Ubaiara (Marcelo Medici) pede perdão a Guto por forjar o sequestro do filho caçula com Lupita, mas não consegue o perdão e se lamenta. "Não sei porque ainda estou vivo". Enquanto isso, Leda (Grace Gianoukas) é consolada por Marieta (Cristina Pereira) e diz estar apaixonada ainda por Ubaiara, "o golpista de mulheres".

Na sequência, Marieta, Guto e Júpiter forjam o sequestro de Leda e Ubaiara para que os dois se encontrem no "cativeiro do amor". Começa a tocar a música dos dois e Ubaiara se declara. "Por sua causa, minha vida ganhou um novo rumo, não engano mais ninguém, sou uma nova pessoa. Te amo", diz ele, antes de ela retribuir com um beijo.