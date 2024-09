Fim de semana em SP tem Primavera dos Museus, com mais de 100 atividades

Se você ainda não viu como ficou o Museu do Futebol após a reforma, não conhece a Casa Mário de Andrade na Barra Funda ou o Centro de Memória do Circo na República, uma boa oportunidade é a Primavera dos Museus, evento que rola até domingo (29) promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus, com o tema da acessibilidade e inclusão em sua 18ª edição.

Nossa destaca oito opções entre as mais de cem atividades da programação em São Paulo: tem visita guiada ao Museu da Diversidade, acervo de moedas no Museu Numismático, robótica e fotografia na Caixa Cultural São Paulo, apresentação de coral na Pina Contemporânea e feira de artes gráficas no Museu Afro Brasil, no Ibirapuera.

No fim de semana rola também o São Paulo Jazz Weekend, uma vivência de canoagem com o campeão olímpico Isaías Queiroz, a festa 24 Horas de Samba e muito mais. Programe-se!.

Visita guiada ao Museu do Futebol

Reaberto recentemente após reforma, ampliado e com novos conteúdos, o Museu do Futebol tem visita mediada no sábado (28) às 11h explorando os recursos de acessibilidade do espaço. Na sex. (27) tem também a atividade Mapa dos Estádios. R$ 12 a R$ 24 (entrada do museu); grátis para crianças de até 7 anos.

Praça Charles MIller, s/n, Pacaembu. Mais informações

Feira gráfica no Museu Afro

No parque Ibirapuera, o Museu Afro Brasil Emanoel de Araújo realiza no sáb. (28) a feira MAB Margens na marquise, com exposição e venda de pôsteres, gravuras, serigrafias, colagens e publicações independentes de diversos artistas e coletivos. A visitação ao museu também é gratuita no dia, das 10h às 17h.

Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 10. Mais informações

Cidadãos Cantantes na Pina

Com mais de três décadas de atuação, o coral cênico Cidadãos Cantantes se apresenta na Pina Contemporânea durante a Primavera dos Museus. O projeto busca trabalhar a inclusão por meio da arte e se apresenta das 15h30 às 17h na praça do edifício. Gratuito.

Avenida Tiradentes, 273, Luz. Mais informações

Um doce de museu na Mário de Andrade

Programação boa para fazer em família: no mês de Cosme e Damião e dos Ibejis, santos e orixás protetores das crianças, a Casa Mário de Andrade faz uma atividade para celebrar as culturas afro-brasileiras, trazendo a história dos doces produzidos nesse lar onde viveu a família de Mário de Andrade. Gratuito.

Rua Lopes Chaves, Barra Funda. Mais informações

Centro de Memória do Circo

Na Galeria Olido, o espaço é dedicado a preservar as histórias e tradições do circo brasileiro. No momento está em cartaz mostra do ilusionista Dossel, da quarta geração de mágicos de sua família. Também é possível visitar a mostra permanente que apresenta os fundamentos da arte circense. Gratuito.

Avenida São João, 473, Centro. Mais informações

Robótica na Caixa Cultural São Paulo

No sáb. (28) na Caixa Cultural na Sé tem uma atividade com tecnologia, na qual será possível programar movimentos rítmicos de um robô com recursos de IA. No espaço também dá para visitar a exposição World Press Photo 2024, com 129 obras vencedoras do concurso de fotojornalismo. Das 13h às 17h, gratuito.

Praça da Sé, 111, Centro. Mais informações

Visita mediada ao Museu da Diversidade

O Museu da Diversidade Sexual está com duas mostras em cartaz sobre a história da comunidade LGBTQIA+: "Pajubá: a hora e a vez do close" e "Artes Dissidentes: o céu que brilha no chão", e no fim de semana da Primavera dos Museus rola visita mediada por elas com a equipe do educativo do museu. Gratuito.

Rua do Arouche, Loja 518, mezanino. Mais informações

Moedas africanas no Museu Numismático

Dedicado a coleções de moedas e medalhas, o Museu Numismático junto ao Instituto Tebas organiza mostra no Mackenzie com protomoedas da África Subsaariana, reunindo mais de cem peças usadas para troca e que também tinham funções sociais, como búzios e contas de vidro, destacando sua riqueza cultural.

Rua Itambé, 135, prédio 1, 1° andar. Mais informações

NÃO PERCA

São Paulo Jazz Weekend

Seu Jorge e Daniel Jobim em show em homenagem à Tom Jobim, Amaro Freitas (foto), Yamandu Costa Trio, Dianne Reeves, Scott Kinsey e Arismar do Espírito Santo são algumas das atrações do festival que ocorre sáb. (28) e dom. (29) no Memorial da América Latina. R$ 85 por dia.

Avenida Mário de Andrade, 664, Barra Funda. Mais informações

"Tá pra Vencer"

A peça dirigida por Naruna Costa, com texto de Jhonny Salaberg e direção musical de Emicida é uma comédia dramática que fala sobre como a produtividade desenfreada e o burnout atingem pessoas negras, historicamente na base da exploração capitalista. Qua. a sáb. às 19h30, dom. às 18h. Até 6/10. Gratuito.

Rua Maria Costa, 13, Vila Maria Zélia. Mais informações

Orquestra Feminina de Tango

Para abrir o fim de semana: hoje no Sesc Vila Mariana tem show da orquestra composta por musicistas da França e da Argentina, a Fleurs Noires, com composições inspiradas pela essência do tango, feitas especialmente para a orquestra pela pianista do grupo. De R$ 18 a R$ 60.

Rua Pelotas, 141, Vila Mariana. Mais informações

24 horas de Samba

Evento tradicional do carnaval paulistano, o 24 Horas é uma espécie de "virada do samba" na quadra da Mocidade Alegre. Neste ano tem apresentações de Salgueiro (foto), Mocidade Independente de Padre Miguel, Vai-Vai, Camisa Verde e Branco e Renato da Rocinha, entre outras atrações. A partir de R$ 55.

Rua Miguel Casagrande, 173, Jardim das Graças. Mais informações

AO AR LIVRE

Canoagem com Isaquias Queiroz

Tem conversa e vivência de canoagem aberta a todos os públicos na manhã de sábado (28) no conjunto aquático do Sesc Interlagos com o multimedalhista olímpico Isaquias Queiroz, um dos maiores nomes da modalidade no mundo. Das 8h às 12h. Vagas limitadas.

Avenida Manuel Alves Soares, 1100, Parque Colonial. Mais informações

Sessão Vergueiro ao Ar Livre

Tem cinema nesta sexta (27) à noite no jardim suspenso do Centro Cultural São Paulo, gratuito e a partir das 20h, com exibição do filme "Vidas Passadas", estreia da diretora sul-coreana Celine Song. O longa foi indicado ao Oscar em 2024 nas categorias de melhor filme e melhor roteiro original.

Rua Vergueiro, 1000, Paraíso. Mais informações

COM CRIANÇAS

Teatro para bebês

Especializada em linguagens artísticas para bebês, a Cia Zin encena "Invento para Ventar" no sáb. (28) e dom. (29) na Mooca, espetáculo misto de teatro e dança no qual três passarinhas lembram as crianças de brincarem, diante de um mundo com cada vez mais muros. Gratuito.

Theatro Arthur Azevedo - Av. Paes de Barros, 955, Alto da Mooca. Mais informações

Breaking no Sesc Belenzinho

O b-boy francês Enzo (foto) e as b-girls brasileiras Miwa, Thaisinha e Luafrobreaking se apresentam na praça central do Sesc Belenzinho no sábado, das 15h30 às 17h, um programa bem legal para ver em família. O evento tem apoio da Embaixada da França. Gratuito.

Rua Padre Adelino, 1000, Belenzinho. Mais informações

CINEMA

"Pasárgada"

O filme dirigido e protagonizado por Dira Paes mostra o encontro da bióloga Irene e do guia conhecedor das aves Manuel (Humberto Carrão) durante um projeto de pesquisa na Mata Atlântica, no interior do Rio, que a faz refletir sobre seus dilemas como mulher, mãe e profissional. O longa surge de uma experiência pessoal da atriz na pandemia.

Sessões e ingressos

"Pacto da Redenção"

Mais um filme de ator, o longa dirigido e protagonizado por Michael Keaton mostra um solitário assassino de aluguel diagnosticado com demência. Antes de perder o controle da mente, ele é procurado por seu filho em busca de ajuda para encobrir um crime, enxergando nisso uma oportunidade de se redimir na relação e livrar o filho da cadeia.

Sessões e ingressos