Fernando reclama de Gizelly em A Fazenda 16: 'Precisa de psiquiatra'

Durante a madrugada, Fernando reclamou com Babi, Flor, Zaac e outros peões sobre os atritos com Gizelly em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Fernando desabafou com os amigos. "Essa menina é doente. Ela me pegou pra Cristo. Ela é muito manipuladora, suja, baixa!"

Ele explicou que Gizelly sugeriu que ele estava tentando ajudar Sacha a fazer as malas mais cedo. "A única coisa que aconteceu foi que Sacha ia passar pela porta e eu segurei a porta. Essa menina precisa de um psiquiatra!"

Ela [Gizelly] tá inventando um monte de mentira e botando na minha boca. O negócio tá sendo gravado, mano! Falando que tô fazendo coisa que não tô fazendo. Fernando

Zé Love acompanhou o chef. "Mas essa é intenção deles. Eles vão fazer você caiar na pilha agora. Isqueirinho ali é o que mais tem. Gizelly é um isqueiraço!"

Flor também reclamou. "Agora sou injusta por por a Raquel [no trato das aves]. Eu vou por meus amigos?! Ah! Eu estava chorando e elas estavam gritando no meu ouvido. É meu direito. Se não fosse o Zé me salvar, eu estava provavelmente fora."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Vivi Fernandez, quem é o favorito para vencer o reality? Resultado parcial Total de 16997 votos 0,27% Albert Bressan 1,23% Babi Muniz 7,45% Camila Moura 15,42% Cauê Fantin 16,35% Fernanda Campos 0,02% Fernando Presto 2,29% Flor Fernandez 0,56% Flora Cruz 0,25% Gui Vieira 0,23% Gilson de Oliveira 2,41% Gizelly Bicalho 0,59% Juninho Bill 1,21% Júlia Simoura 0,53% Luana Targino 0,41% Larissa Tomásia 20,04% Raquel Brito 1,35% Sacha Bali 15,66% Sidney Sampaio 0,10% Suelen Gervásio 0,24% Vanessa Carvalho 7,12% Yuri Bonotto 0,13% Zaac 6,15% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 16997 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso