Confirmada exibição de 'My Hero Academia: Agora É a Sua Vez' no Brasil

A Crunchyroll confirmou que o filme "My Hero Academia: Agora É a Sua Vez" chegará nos cinemas brasileiros dia 10 de outubro.

O filme é ambientado antes da sétima temporada, ou seja, antes da batalha final contra All for One. Aqui veremos o surgimento de um novo herói chamado Dark Might, que diz ser o sucessor de All Might.

Ainda que seja uma história paralela, o longa tem conexões com o anime. Dois personagens dessa trama, Giulio e Anna, participaram do anime para a TV como forma de divulgação do filme.

Este será o quarto filme de "My Hero Academia", e todos foram lançados no Brasil. No momento apenas o terceiro está ausente dos serviços de streaming.

Aconteceu no último dia 24 de setembro uma live de anime no canal de YouTube de Splash UOL. O programa, que teve como tema principal o fim de "Jujutsu Kaisen", contou com a participação do produtor de conteúdo Leonardo Kitsune. Confira o vídeo completo acima.

A Panini divulgou 3 novos mangás que devem chegar em breve. São eles: "Dr. Stone Reboot: Byakuya" (Boichi), um spin-off de "Dr Stone", além da antologia "Lycoris Recoil - Antology - Repeat" e do mangá "Como Conheci minha Alma Gêmea" ("Unmei no Hito ni deau hanashi" no original) de Anashin.

O game "Overwatch 2" terá colaboração com "My Hero Academia". Foi anunciado na Tokyo Game Show que teremos skins dos heróis no jogo de tiro da Blizzard. A princípio foi mostrado a Juno de Ochaco, a Tracer de Midoriya, o Reaper de Shigaraki, a Kimiko de Himiko e o Mauga de All Might. Chega em 17 de outubro.

O anime "Look Back" estreou nos cinemas brasileiros. A obra é baseada no mangá de mesmo nome de Tatsuki Fujimoto (autor de "Chainsaw Man") e conta a história de duas jovens com o sonho de desenhar mangá.

A Crunchyroll lançou de surpresa a dublagem do anime "Spice & Wolf: Merchant Meets the Wise Wolf", remake de uma aclamada produção animada dos anos 2000. Curiosamente a versão brasileira respeitou todas as vozes da dublagem da primeira série de "Spice & Wolf", lançada pela finada plataforma de streaming Funimation.