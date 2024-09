Equipe de Unna emite nota sobre Matheus: 'Sinais de relacionamento tóxico'

O comportamento de Matheus com Unna em Estrela da Casa (Globo) na última quinta-feira (26), causou revolta nas redes sociais e a equipe externa da faxineira se posicionou sobre o ocorrido.

O que aconteceu

Enquanto preparavam o jantar, Unna se distraiu e errou no preparo do macarrão e foi advertida rispidamente pelo namorado: "Por que que você colocou o macarrão dentro da panela?". A faxineira se desculpou e disse que logo corrigiria seu erro. Ao ver o ocorrido, Nicole rapidamente interveio pela amiga, perguntando se era "sério a forma com que ele falou com ela", e também levou uma invertida do rapaz: "Estamos conversando entre nós, ponto."

A equipe da cantora se posicionou sobre o relacionamento do casal emitindo uma nota em seu Instagram:

Estamos atentos a todos os fatos da casa e a todos os comentários aqui fora. Vimos ressaltar neste post que, durante todo o programa e até o final, sob estes adms, não acusaremos nenhum participante de nada. O público é soberano para assistir e decidir quem vencerá o programa. Também é soberano para interpretar falas e atitudes de todos os participantes. (...)

Nós, como equipe, não temos como interferir na vida pessoal dela. O relacionamento deles, eles resolvem. No entanto, como equipe e comandando o perfil dela, também não podemos nos calar. Unna já passou por várias situações na casa que a deixaram insegura. Não há como não reconhecer sinais de relacionamento tóxico. Sinais. A que toda uma sociedade deve estar atenta. (...)

É urgente sim que todos nos posicionemos. É uma questão de sororidade e construção social. No entanto, nosso papel aqui não é acusar ninguém. Como dissemos, cabe ao público decidir sob suas próprias lentes. (...)

O ocorrido não repercutiu bem do lado de fora da casa, visto que situação como essa não recorrentes entre o casal dentro do reality. Dennis DJ e sua namorada NAAJA, amigos pessoais de Unna fora do programa, criticaram o cantor mineiro, e o chamaram de "abusivo".

