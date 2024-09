Vítimas e amigos famosos: quem é quem no caso das orgias violentas de Diddy

O rapper Sean Combs, conhecido profissionalmente como Puff Daddy, P. Diddy ou simplesmente Diddy, foi preso em 16 de setembro por acusações, em múltiplos processos movidos por diferentes vítimas, de violência e exploração sexual, tráfico humano, sexual e de drogas.

Tanto as vítimas quanto suas relações mais próximas na indústria musical envolvem grandes nomes. Conheça os principais nomes de famosos já citados pela Justiça dos EUA e pela imprensa internacional.

O que aconteceu

Crimes eram cometidos em orgias violentas, os "freak-offs". O termo é uma expressão informal, utilizado pela polícia apenas devido à singularidade do caso: um "freak-off" é um "surto", uma competição ou desafio entre pessoas que estão mostrando suas habilidades únicas ou excêntricas. A palavra foi citada pela primeira vez pelas vítimas que fizeram a queixa —pelo menos oito pessoas entraram na Justiça contra o rapper.

A acusação sugere também que Diddy estaria envolvido em tráfico humano. De acordo com o documento, os "freak-offs" eram organizados pelo rapper e sua equipe, muitas vezes transportando profissionais do sexo, homens e mulheres, "através de divisas estaduais e fronteiras internacionais".

Os freak-offs eram performances sexuais elaboradas e produzidas em que Combs [P. Diddy] organizava, dirigia, se masturbava durante e frequentemente gravava eletronicamente. [...] Os freak-offs ocorriam regularmente, às vezes duravam vários dias e frequentemente envolviam vários profissionais do sexo.

Trecho da acusação contra Diddy

Os profissionais do sexo também teriam sido drogados pelo rapper. Segundo o Tribunal Distrital do Sul de Nova York, que emitiu a acusação, as vítimas foram dopadas para que se mantivessem "obedientes e dóceis". Os quartos de hotel estariam equipados com "mais de 1.000 frascos de óleo de bebê e lubrificante" e as filmagens das orgias teriam sido usadas por Diddy como forma de chantagem contra os profissionais do sexo.

A acusação diz que Diddy fundou uma "empresa" do crime. De acordo com o documento, os funcionários da "Combs Entreprise" estavam diretamente envolvidos na logística dos "freak-offs": eram eles que organizavam as orgias, inclusive aliciando os profissionais do sexo para participar, muitas vezes sob o pretexto de uma relação romântica com Diddy. Os promotores argumentam que os encontros sempre envolviam violência, uma alegação que a defesa nega.

Membros e associados da Combs Enterprise, incluindo supervisores de alto escalão, equipe de segurança, equipe doméstica, assistentes pessoais e outros funcionários, facilitaram os freak-offs, entre outras coisas, reservando quartos de hotel; abastecendo os quartos com antecedência com os suprimentos necessários, incluindo substâncias controladas, óleo de bebê, lubrificante, roupas de cama extras e iluminação; limpando os quartos de hotel após os freak-offs para tentar mitigar os danos aos quartos; organizando viagens para vítimas; entregando grandes somas de dinheiro a Combs para pagar os profissionais do sexo; e agendando a entrega de fluidos intravenosos.

Trecho da acusação contra Diddy

Casas de Diddy foram alvo de buscas. Autoridades norte-americanas foram a propriedades do rapper em Los Angeles e Miami Beach em março, como parte da investigação, apreendendo dispositivos eletrônicos no processo. Os promotores também ouviram várias pessoas que acusaram Diddy, incluindo as que entraram com ações civis contra o rapper.

Diddy vai continuar preso até o seu julgamento. Os advogados tentaram apelar da decisão e ofereceram o pagamento de uma fiança, que foi negada por um juiz. Os promotores argumentaram que ele corria o risco de obstruir o caso, o que foi acatado pelo magistrado.

Quem é quem no caso?

Cassie Ventura

Diddy e Cassie Ventura Imagem: Getty Images

A cantora é ex-namorada do rapper e foi sua ação judicial que iniciou toda a investigação. Ela alega que, desde o início de seu relacionamento com o rapper quando ela tinha 19 anos, esteve presa em um "ciclo de abuso, violência e tráfico sexual" de uma década, incluindo um estupro em 2018, depois que ela tentou deixá-lo.

Ele também teria controle total sobre sua carreira, já que ela era contratada de sua gravadora, a Bad Boy Records. Um vídeo de 2016 mostra Diddy batendo em Cassie em um hotel e ela descreve, além das agressões, que era obrigada a consumir grandes quantidades de drogas como ecstasy, cocaína, maconha, cetamina, álcool e GHB durante as orgias do cantor.

Segundo a cantora, ele a obrigava a realizar atos sexuais com profissionais do sexo, enquanto ele filmava e se masturbava. Ela disse ainda que os freak-offs "sempre" incluíam uso de drogas.

Cuba Gooding Jr.

O ator Cuba Gooding Jr. Imagem: REUTERS/Eduardo Munoz

Outra ação, movida por Rodney "Lil Rod" Jones, antigo produtor e cinegrafista de Diddy, denuncia o rapper por tê-lo agredido sexualmente, drogado e ameaçado. Ele ainda relata que tanto o artista quanto sua equipe estavam envolvidos em tráfico de drogas e sexual. Um adendo ao processo de Jones apresentou um novo réu em abril: o ator Cuba Gooding Jr., que em 2023 teria sido apresentado a ele por Diddy em um iate.

O rapper teria sugerido ainda que os dois se conhecessem melhor e teria os deixado sozinhos, quando Cuba teria assediado e agredido Jones. O ator já realizou um acordo judicial em 2023 com uma mulher que também o acusava de estupro.

Aaron Hall

Aaron Hall Imagem: Paras Griffin/WireImage

Outra das ações movidas contra Diddy, por uma mulher chamada Liza Gardner, acusa o rapper e o cantor Aaron Hall de intoxicá-la com álcool e forçá-la a fazer sexo com eles contra a sua vontade quando ela tinha 16 anos. Além do estupro, ela diz que Diddy o visitou em sua casa no dia seguinte e a estrangulou até que ela desmaiasse.

Yung Miami

Yung Miami e Diddy no palco do 2023 MTV Video Music Awards Imagem: Christopher Polk/Variety via Getty Images

Ex-namorada de Diddy, ela é citada na ação movida por Rodney Jones como uma das mulheres que "recebiam uma taxa mensal para trabalhar como profissional do sexo" do rapper e que ela teria alugado um avião para levar drogas para ele em uma ocasião.

Ao podcast "Caresha Please", ela negou as acusações em agosto e disse que Diddy "foi uma pessoa muito boa para ela", que ele "a ajudou e a elevou".

Dawn Richard

Dawn Richard (à esquerda) com Diddy e Kalenna Harper em 2011, época em que formaram o grupo Diddy Dirty Money Imagem: Kevin Winter/Getty Images

A cantora Dawn Richard, que fez parte do projeto musical Diddy Dirty Money, entrou na Justiça em setembro acusando o rapper de violência sexual, assédio, estresse emocional intencional e cárcere privado. Ela ainda relata que ele era "um chefe explosivo" que a manipulou por mais de uma década e a fez acreditar que "abuso e exploração eram exigidos de mulheres artistas para ter sucesso na indústria musical".

Ela também acusa Diddy de agarrá-la, se vingar dela quando ela se negava a ceder aos seus avanços e admite ter presenciado abusos de Diddy contra Cassie Ventura em diversas ocasiões. O rapper nega todas as alegações, exceto a violência filmada contra Cassie Ventura em um hotel.

Relações mais notórias de Diddy com outros famosos:

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez Imagem: Theo Wargo/Getty Images for Tribeca Film Festival

J.Lo foi namorada de Diddy entre 1999 e 2001. Em entrevistas após o término, ela teria o acusado de infidelidade, mas há rumores de que o rapper teria gravado vídeos de relações sexuais com a ex-namorada. Em dezembro de 1999, a cantora ainda esteve presente com Diddy em uma boate onde houve um tiroteio — o casal fugiu da cena, mas a polícia encontrou um arma no carro dele.

Jennifer chegou a ser presa junto com o namorado pelo incidente, mas logo foi liberada. Ela segue em silêncio sobre o caso de tráfico sexual, mas o público questiona se ela foi vítima ou teve envolvimento no esquema.

50 Cent

50 Cent Imagem: Kevin C. Cox/Getty Images

O rapper frequentemente faz críticas públicas a Diddy e já insinuou tanto em letras de suas músicas quanto em entrevistas que Diddy poderia estar envolvido nos assassinatos dos rappers Tupac Shakur em 1996 e Notorious B.I.G. em 1997.

Eminem, colaborador e amigo de 50 Cent, também já fez as mesmas acusações em seu último álbum, "The Death of Slim Shady". Após a exposição das acusações de tráfico sexual contra Diddy, 50 Cent anunciou a produção de um documentário que será disponibilizado pela Netflix sobre o caso. "É uma narrativa complexa que abrange décadas, não apenas as manchetes ou clipes vistos até agora", adiantou o comunicado da produção à Variety.

Jay Z e Beyoncé

Beyoncé e Jay-Z Imagem: Reprodução/Instagram

Jay Z é amigo de Diddy há pelo menos duas décadas e já formou com ele e R. Kelly — condenado em 2023 por pornografia infantil — um trio musical, o que fez com que 50 Cent ironizasse o silêncio do produtor com direito a um meme de "desaparecido" postado no Instagram. Em meio a outras críticas às práticas empresariais de Jay Z, Nicki Minaj questionou no X se o marido de Beyoncé saberia ou participou das atividades criminosas do rapper.

"Queremos saber se você esteve presente durante o abuso de adolescentes e crianças. É o que queremos saber. Você sabia do abuso a Kim Porter e Cassie? Vocês pareciam estar sempre em um tipo de Rat Pack", escreveu em referência à panelinha de famosos como Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. e Humphrey Bogart. Fãs também questionam nas redes se Beyoncé teria conhecimento do esquema de tráfico sexual e das violências domésticas de Diddy com suas parceiras.

Usher

Usher Imagem: Reprodução/Instagram

Diddy lançou a carreira musical de Usher quando ele tinha ainda 13 anos. Ele, por sua vez, fez a ponte entre o mentor e o então adolescente Justin Bieber.

Em 2004, Usher contou à revista "Rolling Stone" que Diddy o apresentou a "coisas doidas" e "declaradamente sexuais". "O sexo é tão quente na indústria, cara. Havia sempre mulheres. Você abria porta e havia alguém fazendo sexo, ou várias pessoas [fazendo] uma orgia. Você nunca sabia o que ia acontecer". No entanto, apesar de ter confessado ter "experimentado com mulheres" nesta época, ele garantiu que só perdeu a virgindade aos 19 anos.

Atualmente, o cantor segue em silêncio a respeito das acusações contra Diddy.

Naomi Campbell

Naomi Campbell Imagem: Reprodução

A supermodelo também é amiga de Diddy e organizou uma festa de aniversário para ele que foi parar na "Vogue" britânica em 2023, com outros convidados famosos como Janet Jackson. As fotos da noite sumiram das redes da top desde o escândalo, mas nenhuma das duas famosas se manifestaram sobre as acusações contra o rapper desde então.

Justin Bieber

Justin Bieber Imagem: Evan Paterakis/Divulgação

Ao longo de anos, Bieber foi visto, fotografado e teria mantido uma amizade próxima com Diddy — relação esta que teria começado quando o cantor tinha apenas 15 anos.

Depois que Diddy foi preso, um trecho recuperado do reality "Keeping Up With The Kardashians" de 2014 voltou a circular nas redes. Nele, a empresária Khloé Kardashian conta à irmã Kourtney ter ido a uma festa do rapper em que metade dos convidados estariam nus. Entre os famosos citados por Khloé que teriam marcado presença no evento estaria Bieber, à época com 20 anos.

*Com informações de Estadão Conteúdo e de matéria publicada em 24/09/2024.