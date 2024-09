Diddy: mulher diz que engravidou após ser drogada e abusada pelo rapper

Preso em meio a uma série de acusações, Diddy está sendo processado por mais uma mulher, que optou por manter-se anônima.

O que aconteceu

Ela afirma que foi drogada e abusada sexualmente pelo músico em um período de quatro anos. A mulher diz ter conhecido Diddy em uma viagem em 2020 e foi convidada por ele para outra viagem com tudo pago. Depois disso, teria sido coagida a se encontrar com o rapper. As informações são do TMZ.

A mulher diz que a equipe de Diddy usava "linguagem coerciva e ameaçadora" para fazê-la concordar em se encontrar com o músico. Um motorista ia buscá-la na porta de casa, o que, segundo ela, fazia com que ela sentisse que não tinha escolha.

Ela relata ainda que Diddy deu bebidas alcoólicas adulteradas e cetamina para cometer os abusos e que também foi agredida por ele. A mulher afirma que já saiu da casa do músico com hematomas e uma marca de mordida no pé e que não se lembrava de como havia se machucado.

A acusadora diz que engravidou em um desses abusos, mas acabou tendo um aborto espontâneo. Enquanto estava grávida, um dos membros da equipe de Diddy teria feito ligações ameaçadoras para convencê-la a interromper a gestação, mas ela acabou tendo um aborto espontâneo.

Ela afirma que Diddy a "assediava com ligações e mensagens" até que ela concordasse em vê-lo. Isso teria durado até julho de 2024. A acusadora relata ainda que teme por sua segurança, porque já viu o rapper agredir e abusar de outras mulheres, além de monitorá-la e tentar intimidá-la. A equipe jurídica de Diddy não se manifestou.