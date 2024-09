Você sabia? Música mais famosa de Diddy termina com mensagem ameaçadora

Em 2007, era impossível escapar de "Last Night", uma colaboração de Diddy (que, à época, usava o nome P. Diddy) e Keyshia Cole.

A música tocava com frequência nas rádios brasileiras, e o clipe também fazia sucesso e passava diariamente nos programas musicais. A faixa chegou à décima posição no ranking da Billboard e ficou 22 semanas nas paradas musicais americanas.

O que algumas pessoas não sabem, porém, é que a versão original da música termina com uma mensagem de voz ameaçadora do rapper. Esse trecho não foi incluído no clipe e nem na versão que tocava nas rádios.

No trecho, Diddy xinga e ameaça metralhar a casa de uma mulher após ela não atender o telefone. "Alô / Oi, e aí? / Estive tentando falar com você a noite toda / Isso não tem graça, não atender a p*rra do telefone / Melhor parar de brincar com os sentimentos de um cara assim", começa o rapper.

Você sabe o quanto eu te amo, né? / Mas naqueles poucos segundos em que eu não consegui falar com você / Eu estava pronto para ir até a sua casa e metralhar aquele lugar / Sua vadia idiota do caralh* / É melhor você não estar nessa porr* de casa quando eu chegar / Hahaha / É assim que acontece, né? Diddy em "Last Night"

O trecho em inglês pode ser ouvido abaixo a partir de 5:36, mas com os palavrões censurados. A versão sem censura está disponível no Spotify e em outras plataformas de música.