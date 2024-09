Deborah Secco sobre expectativas de 'Bruna Surfistinha 2': 'Morria de medo'

Deborah Secco, 44, detalhou sobre a produção de "Bruna Surfistinha 2".

O que aconteceu

A atriz confessou estar ansiosa para o segundo filme de Bruna Surfistinha. Em entrevista ao Gshow, comentou sobre a experiência e as expectativas com a personagem.

Ela afirmou que o papel foi um marco em sua carreira. "Estou muito ansiosa, porque esse é um filme que é um marco para mim, para minha história profissional. É uma personagem que me ensinou muita coisa, que mexeu com a mulher que sou. Então a segunda parte promete."

Deborah Secco admitiu que as expectativas a assustavam para fazer a sequência. "Morria de medo de fazê-la, porque acho que ela vem com uma expectativa muito grande, depois do primeiro filme. Mas acho que a gente tem uma bela ideia, tem história para contar", destacou.