Menino do meme 'success kid' completa 18 anos; veja foto

Conhecido como a figura do meme "success kid'", que viralizou em 2011, Sammy Griner completou 18 anos na última segunda-feira (23).

O que aconteceu

A mãe do rapaz, Laney Robertson Griner, divulgou uma foto recente do herdeiro por ocasião de sua chegada à maioridade. "Meu menino grande completou 18 ontem. Parabéns, Sam!", escreveu ela na legenda da imagem, compartilhada terça-feira (24) no Instagram.

Sammy tinha apenas 11 meses de idade quando tirou a foto que se transformou no meme. O sucesso foi tamanho que Laney decidiu registrar, em 2012, os direitos autorais da imagem que estava percorrendo a internet no mundo todo.

Em 2014, Sammy e sua família recorreram ao meme para conseguir doações para o tratamento do pai dele, Justin Griner, 42, que sofria de um problema renal. Com uma meta inicial de US$ 75 mil, as doações chegaram a mais de R$ 100 mil — e Justin conseguiu a almejada cura.