Chico: Raquel aposta apoio de Davi em A Fazenda, mas vai cair do cavalo

Com a formação da 1ª roça de A Fazenda 16 (Record) Raquel Brito tem sido muito incisiva em afirmar quem fica e quem sai do reality rural. Chico e Bárbara comentaram sobre as certezas que ela tem no programa.

Chico avalia que a irmã de Davi tem sido tão categórica por acreditar que o irmão está decidindo quem fica no programa. "Eu acho que o problema que ela vai ter é que ela vai cair do cavalo."

Bárbara diz que a Raquel está vivendo com as memórias do Big Brother de Davi. Quando o ex-motorista de Uber tinha embates dentro da casa ou dizia quem ele gostaria que saísse, o público eliminava logo depois. "Mas era outro contexto, ele era o protagonista do jogo, a Raquel não é a protagonista dessa temporada e o enredo é completamente diferente. Ela está dando certezas ali, mas ela está muito perdida."

Chico e Bárbara comentam também que a influenciadora percebeu a importância de falar sozinho dentro de um reality, mas que, apesar disso, ela não está falando nada coerente. "Todas as vezes que ela fala sozinha, eu sinto o quanto ela está perdida. Nem ela acredita no que está falando", opina Bárbara.

"Ela está performando o jogo do BBB, que não é esse aí. Ela está jogando RPG", avalia Chico. Ele lembra também que desde o começo do reality rural, Davi não tem comentado sobre, nem falado da irmã, por mais que tenha prometido que iria acompanhar e apoiá-la.

Para Bárbara, a omissão do vencedor do BBB 24 se dá por Raquel ainda não ter um grande conflito e nem estado em situações de risco. "Davi não tem motivo para defender a irmã, para pedir para os carrinhos [seus fãs] fazerem justiça."

Se ela continuar nesse jogo de grupão, tomando escolhas que o grupo fique contra ela, o Davi não vai ficar falando sozinho ou pagando de louco no Instagram, pedindo para defender a irmã sendo que ela não precisa ser defendida.

