Chico: 'É tanto caos na Fazenda que a gente quase gosta dos desagradáveis'

Depois de voltar da 1ª roça de A Fazenda 16 (Record), Zé Love entrou na sede e logo entrou em uma discussão com Suelen Gervásio. Os dois já protagonizaram algumas brigas com apenas uma semana do programa no ar.

"É difícil assistir A Fazenda porque você vai se afeiçoando a pessoas muito controversas", avalia Chico Barney. Ele conta que tem gostado mais de Zé Love dentro da casa ao mesmo tempo que adora a Suelen como personagem. "Os dois falam mesmo, os dois não arregam. A Suelen é muito forte, ela não fica constrangida, não dá um passo para trás. Ela para um programa desse é muito bom."

Ao voltar, Zé Love ao gritos disse que para os adversários "Mentirem à vontade, porque aqui eu vou ficar!". Na discussão Suelen rebateu: Você vai continuar sendo um homem escroto. O jogo vai continuar mesmo. Você vai continuar sendo homem abusivo."

"É aquilo, vou morrer atirando", diz Bárbara sobre o jogo de Suelen. Com a volta do rival, a modelo não mudou de posicionamento e se manteve firme na posição. "Por outro lado, que péssima jogador, do lado estrategista, o cara acabou de voltar e você continua atacando pelos mesmo motivos que fizeram com que ele voltasse, porque o público acho injusto."

Suelen péssima jogadora mas ao mesmo tempo muito boa para entregar o entretenimento para fazer esse jogo continuar vivo. O que a gente queria ver era a cara do povo quando o Zé voltasse, era para isso. Se ninguém esboçasse nada, seria uma noite ruim no Playplus. Tem dois lados.

Chico opina que ele é a favor do entretenimento, quanto mais conflito mais divertido independente de quem está certo ou errado. "Eu só acho uma coisa: talvez a Galisteu poderia pedir para que tomassem cuidado com os termos. Eu acho que 'abusivo' já vira elação que se ela tá falando, teria que ter algum tipo de análise da produção."

Se fica simplesmente repetindo alguns termos que são muito graves e que remetem a coisas muito graves, alguma coisa precisa ser feita. E o cara precisa ter o direito à defesa ou ao contra-ataque.

Bárbara lembra que não é apenas apontarem algo grave para o ex-jogador, mas também por envolverem a família dele, supondo que a relação dele com a esposa não é saudável. "Além de ser desrespeitoso porque você está expondo uma pessoa que não escolheu estar no programa, que tá fora, você tá supondo e é uma coisa muito séria. A chamada da Galisteu poderia ser no sentido de 'se atentarem ao que acontece dentro do jogo, cuidado com acusações'."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Vivi Fernandez, quem é o favorito para vencer o reality? Resultado parcial Total de 7952 votos 0,40% Albert Bressan 1,62% Babi Muniz 8,21% Camila Moura 19,71% Cauê Fantin 25,47% Fernanda Campos 0,04% Fernando Presto 3,19% Flor Fernandez 1,18% Flora Cruz 0,10% Gui Vieira 0,15% Gilson de Oliveira 4,98% Gizelly Bicalho 0,21% Juninho Bill 2,43% Júlia Simoura 0,99% Luana Targino 0,34% Larissa Tomásia 0,72% Raquel Brito 2,45% Sacha Bali 8,97% Sidney Sampaio 0,19% Suelen Gervásio 0,16% Vanessa Carvalho 7,48% Yuri Bonotto 0,18% Zaac 10,83% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 7952 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardo