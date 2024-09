Chico: BBB sem famosos? Globo parece perdida, sem saber o que fazer

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram a notícia de que o BBB 25 (Globo) não terá camarotes. A informação foi dada por Carla Bittencourt, colunista do portal Léo Dias.

Segundo ela, a presença de famosos no reality não existirá mais, para que a programa tenha uma cara mais "raiz" e que empresários de celebridades tem recebido essa resposta sobre a entrada de artistas. O BBB 25 também a primeira edição sem o comando de Boninho, que sairá da emissora em dezembro deste ano.

"Minha impressão que a Globo está atirando para todo lado sem saber o que fazer, sinto ela um pouco perdida", avalia Chico. Para ele, o camarote foi o responsável de fazer "renascer" o formato, visto que as edições anteriores a ter celebridades tiveram má recepção do público.

O programa se tornou um fenômeno também pela repercussão anterior a estreia. Neste mês, no próximo, já se começa a especular quem [famoso] vai entrar.

Ele continua dizendo que em um momento que a forma de consumir conteúdos tem sido tão diferente e que a Globo ainda está se adaptando à essas mudanças, os famosos ajudavam o programa a se manter relevante. "Os camarotes ajudavam o BBB a existir a além da televisão e impulsionam as possibilidades dos anônimos."

Acabar com o camarote em um momento que todos os produtos da Globo sofrem um desafio de repercussão, é um tiro no pé e falta de entendimento geral das coisas.

Bárbara lembra que o programa teve muito sucesso antes da possibilidade de famosos estarem no elenco, mas que o programa foi "oxigenado" com a mudança. "Antes a gente falava do BBB depois da estreia, hoje a gente fala o ano inteiro, porque a gente sempre pensa em quem vai entrar."