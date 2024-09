Bárbara: 'Saída de Boninho causa insegurança no público'

No Central Splash desta sexta-feira (27), Chico Barney e Bárbara Sarine avaliaram as mudanças previstas para a próxima edição do Big Brother Brasil 25 (Globo).

Segundo a coluna Carla Bittencourt, do portal Léo Dias, ano que vem o reality não contará com os "camarotes", categoria de celebridades convidadas para o confinamento. 2025 também será a primeira edição sem o comando de Boninho, que sairá da emissora em dezembro deste ano.

A dupla do Central Splash avalia que os famosos traziam uma repercussão ao longo de todo o ano para o programa, já que o publico sempre especulou muito quem poderia entrar. Somado a isto, a emissora vem sofrido com a audiência de seus produtos nos últimos tempos, por motivos, que segundo os comentaristas é ligado às mudanças no consumo de conteúdo pelos espectadores.

"Os famosos vieram para oxigenar o programa que era mais do mesmo", reflete Bárbara. "Perder essa repercussão em um momento que tem uma variedade de coisas disponíveis, acho preocupante.

E tem outro fator também: a saída do Boninho. Sua saída já causa uma insegurança para o público. De ficar 'ele era o Big Boss, ele mandava em tudo, ele saiu, e agora como as coisas vão ser?'. Essa mudança junto com a saída dele tem mais a prejudicar.

Para ela, não é que o programa não tenha profissionais e experientes por trás sem Boninho ou que falta competência, mas é pelo que o público tem estabelecido no imaginário sobre o show. "É o pessoal do sofá que tem o apego no Big Boss, e a saída dele com o camarote, acho que prejudica."