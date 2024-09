Atriz Maggie Smith, de Harry Potter e Downton Abbey, morre aos 89 anos, diz BBC

LONDRES (Reuters) - Maggie Smith, atriz shakespeariana vencedora de dois Oscars que esteve nos filmes de Harry Potter, morreu aos 89 anos, disse a BBC nesta sexta-feira.

Uma das poucas atrizes ou atores a ganhar o trio de prêmios do Oscar (dois), do Emmy (quatro) e do Tony, Smith começou sua carreira nos palcos na década de 1950.

Mas, para muitos fãs mais jovens no século 21, ela era mais conhecida como a professora McGonagall em sete filmes do "Harry Potter" e como a Condessa Viúva na série de TV e nos spin-offs cinematográficos de "Downton Abbey". O papel da condessa parecia feito sob medida para uma atriz conhecida por comentários com cara de desaprovação e piadas maliciosas.

Sua primeira indicação ao Oscar foi por sua atuação como Desdêmona em "Otelo", de Laurence Olivier, em 1965, antes de ganhar o prêmio por seu papel como uma professora de Edimburgo em "Primavera de uma Solteirona", de 1969.

Ela ganhou seu segundo Oscar por um papel coadjuvante na comédia "California Suite -- um Apartamento na Califórnia", de 1978, numa atuação que levou a co-estrela Michael Caine a dizer: "Maggie não apenas roubou o filme, ela cometeu um grande furto".

Outros papéis aclamados pela crítica incluíram Lady Bracknell em "The Importance of Being Earnest", de Oscar Wilde, nos palcos de West End. Ela também interpretou uma senhora de 92 anos lutando contra a senilidade na peça "Three Tall Women", de Edward Albee, e participou do filme de humor negro "Assassinato em Gosford Park", de 2001.

Em 1990, Smith recebeu honraria da rainha Elizabeth e se tornou uma Dama.

(Reportagem de Sarah Young)