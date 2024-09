Após beijar Rudá, Viola trai Luma mais uma vez em 'Mania de Você'

No capítulo de sábado (28), da novela "Mania de Você" (Globo), Viola (Gabz) beija Rudá (Nicolas Prattes) e trai Luma (Agatha Moreira) de novo.

O que vai acontecer

Após retornar ao Brasil, o caiçara procura a amada. "Vamos esquecer isso, desse jeito a gente só vai brigar", relembrando sobre o desencontro dos dois em Portugal. "Você sente o que eu sinto, Viola, eu vejo nos seus olhos, a gente se ama, continua se amando!", responde Rudá.

Os dois se beijam. "Não! Você aparece de repente depois de todos esse anos e vem falando de amor, como se fosse tudo muito simples", fala Viola se afastando do beijo.

Rudá marca um encontro com a chef de cozinha. "Pode deixar, eu já vou embora, mas a gente ainda tem que conversar... Me encontra na capela do resort, nove da noite, Viola. Eu vou estar te esperando, espero que você vá", pede ele.

Ao chegar na cozinha, Viola mente para Luma. "Aconteceu alguma coisa? Tô te achando estranhíssima", pergunta a ex-mulher de Mavi (Chay Suede). "Não aconteceu nada não, só estou cansada", mente a outra.

