Ana Paula Siebert combina look de quase R$ 50 mil com a filha

Ana Paula Siebert e sua filha, Vicky, usaram looks combinando que, juntos, custam cerca de R$ 50 mil.

O que aconteceu

A influenciadora e sua filha usaram looks grifados para viajar para a Bahia em um voo particular. Ela publicou um vídeo mostrando os bastidores da arrumação para seus seguidores no Instagram.

Ana usava uma calça que custa cerca de R$ 10.750, combinando com um lenço com a mesma estampa que custa R$ 4.970 reais. A loira também vestia uma regata branca simples, uma bolsa de grife que custa mais de R$ 16 mil e sapatos que vale R$ 6 mil.

Já Vicky usava um vestido da mesma estampa do look da mãe, que vale cerca de R$ 8,264 reais. Além disso, a pequena usava uma tiara também estampada no valor de R$ 2.779.