Air é a primeira atração confirmada no C6 Fest 2025

O C6 Fest anunciou nesta sexta-feira (27) o primeiro nome de sua terceira edição: a dupla Air.

Os franceses Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel trazem a turnê comemorativa dos 25 anos do álbum de estreia "Moon Safari", lançado em 1998. No show, inédito no Brasil, o grupo tocará o disco na íntegra, fiel à ordem original das faixas.

Além do sucesso instantâneo com "Moon Safari", Air produziu trilhas sonoras para filmes. A dupla está por trás da trilha sonora de "As Virgens Suicidas" e "Le Voyage Dans La Lune" (a versão restaurada do filme lançada em 2012). Entre outros trabalhos de destaque estão os álbuns "10,000 Hz Legend", "Pocket Symphony" e "Talkie Walkie".

O festival terá um dia a mais na edição do próximo ano. Serão quatro noites ao invés de três: as duas primeiras, reservadas exclusivamente aos shows de jazz e suas vertentes, no Auditório Ibirapuera, enquanto o sábado e domingo concentrarão um amplo panorama da música contemporânea nos palcos da área externa do parque.

Nomes como Kraftwerk, Caetano Veloso, Black Pumas e Pavement passaram pelo festival nas últimas edições. Talentos em ascensão, como Samara Joy, Raye e Daniel Caesar também integraram programações passadas.

O C6 Fest 2025 acontece de 22 a 25 de maio de 2025, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.