Afastado pela Disney, Johnny Depp visita hospital vestido de Jack Sparrow

Johnny Depp, 61, voltou a encarnar Jack Sparrow, seu personagem na franquia de cinema "Piratas do Caribe", durante uma visita ao Donostia University Hospital, localizado em San Sebastián, na Espanha.

O que aconteceu

O ator percorreu os quartos da universidade hospitalar e divertiu várias das crianças que estão em tratamento por lá. A própria clínica divulgou, em seu perfil no Facebook, algumas fotos de Depp junto dos pacientes mirins.

Ele passou por San Sebastián para divulgar o filme "Modi - Three Days on the Wing of Madness", do qual é diretor. O longa retrata a luta do pintor italiano Amedeo Modigliani (Riccardo Scamarcio) para preservar suas obras em meio ao início da Primeira Guerra Mundial.

Johnny Depp foi afastado da franquia "Piratas do Caribe" por conta da repercussão negativa de seu conflito legal com a ex-esposa, Amber Heard, 38. Ele protagonizou os cinco filmes da saga, entre 2003 e 2017.