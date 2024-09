A Fazenda: Raquel diz que não quer mais juntar votos: 'É entregar o prêmio'

Com a volta de Sacha da 1ª roça de A Fazenda, os peões que integram o grupão se reuniram no quarto para conversar sobre os passos da próxima semana.

O que aconteceu

Gizelly argumenta que na hora da votação da segunda roça, os peões precisam ter duas opções de pessoas para votar. "Começa a metralhar em um...", diz a ex-BBB.

Suelen diz que suas opções são Fernanda, Zaac e Fernando, e o voto irá para "quem a estressar mais". Outros peões concordam e dizem que estão tendendo mais para votar em Fernando.

Gizelly completa e fala que deve brigar mais essa semana: "Vou brigar mais com o Fernando, porque ele me irrita todo os dias e todos os dias eu quero xingar ele. Com moderação". Ela e Júlia lembram que foram ofendidas pelo ex-Masterchef.

"Uma coisa é que as vezes a gente se desgasta muito tendo muitas reuniões desnecessárias", opina Sacha e lembra que até o dia da votação várias etapas do jogo precisam acontecer como a prova do lampião e a dinâmica de apontamento. Para ele, eles deveriam esperar para conversar depois que o jogo andasse.

"Eu não quero fazer reunião de condomínio para juntar votos", opina Raquel e é apoiada por Luana. "Sabe por quê? Eu acho que é dar o prêmio na mão da pessoa", continua a influencer.

Ela argumenta que muitos votos em cima de um único participante parece perseguição. Raquel diz que sempre irá defender os aliados, pedirá votos para seu público por mais que não combine os votos. "Eu quero ter minha opinião com minha visão de jogo essa semana."

Para mim é desgastante eu debater com você se você quer A, B e C. Eu tenho minhas opções de voto e minha mira dentro da casa.

Suelen questiona por que sempre precisa ser um debate as reuniões. Ela diz que tem suas opções de voto e que o grupo pode eleger alguns nomes sem definir ir em cima de alguém. "Se essas pessoas que batessem com o que vocês acham, é outra coisa."

A ex de Vitão continua e diz que está sim disposta a conversar sobre jogo e que deseja proteger e ser protegida no jogo. "Quem não quiser, não precisa contar comigo quando a água bater na b****."

Raquel rebate que esse é um posicionamento dela. "Eu falei para as meninas que eu não quero porque para mim é desgastante."

"Eu não acho legal o jeito que você está falando, eu me sinto ameaçada e não vou mais dar minha opinião", diz Luana para Suelen. "Você responde dessa forma." A irmã de Rafael Zulu diz que não é uma ameaça e é só seu jeito de falar.

A influencer diz que seu foco na semana é Zaac e que vai juntar votos para defender qualquer um do quarto. "Mas essa semana eu não quero me juntar, essa semana é desgastante."

