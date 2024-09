A Fazenda: Larissa diz que não insistirá mais em Sacha: 'Perdendo o foco'

Larissa voltou a falar na madrugada a desta sexta-feira (27) sobre "dar um passo atrás" na relação com Sacha Bali em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteu

Após a eliminação de Vivi, Larissa conversou com Luana no quarto sobre Sacha Bali.

A influenciadora diz que "estava perdendo o foco" por conta da realação com o ator, e por isso deve se afastar. "Tô meio triste", confessou.

Luana disse que a amiga realmente parecia diferente e defendeu que, de uma forma ou outra, eles continuariam juntos. "Ele sempre vai te proteger, tu sempre vai proteger ele".

Larissa também foi conversar com Sacha e disse que não insistiria mais em um romance, frente às negativas do ator. "Pra mim vai ser complicado", confessou. "Não quero ultrapassar os limites, vou respeitar as suas vontades. Eu sei que é uma coisa que você não queria. O beijo foi só de despedida", disse, se referindo ao beijo dado na saída de Sacha antes da eliminação de Vivi.

Na manhã desta sexta (27), os dois seguiram juntos e tirar um cochilo na mesma cama.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Vivi Fernandez, quem é o mais odiado do reality? Resultado parcial Total de 1790 votos 0,78% Albert Bressan 0,61% Babi Muniz 0,56% Camila Moura 0,61% Cauê Fantin 0,61% Fernanda Campos 0,73% Fernando Presto 0,67% Flor Fernandez 1,40% Flora Cruz 0,67% Gui Vieira 0,61% Gilson de Oliveira 0,67% Gizelly Bicalho 0,67% Juninho Bill 0,67% Júlia Simoura 0,61% Luana Targino 0,67% Larissa Tomásia 24,19% Raquel Brito 5,14% Sacha Bali 0,61% Sidney Sampaio 25,08% Suelen Gervásio 0,67% Vanessa Carvalho 10,95% Yuri Bonotto 0,73% Zaac 22,07% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1790 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso