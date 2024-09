Suelen e Babi tretam em A Fazenda 16: 'Vá cuidar dessa b*ceta'

Após a gravação do Hora do Faro na tarde de sexta-feira (27), Babi e Suelen discutiram na sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Enquanto Babi tomava banho, ela trocou farpas com Suelen, que estava à mesa. "Bater de frente não consegue. Não consegue bate de frente."

Babi rebateu. "Eu tenho que falar no ao vivo."

Suelen continuou. "Você se acha inferior, por isso acha que tudo é sobre você."

Agora eu chamei você de porca imunda mesmo. A educação que eu recebi você não recebeu a metade. Vá cuidar dessa b*ceta. Não foi assim que ela falou, que eu sou baixa e maltrato os outros? Agora eu vou falar ! Suelen

A peoa continuou reclamando com Babi. "Agora você vai realmente ter pauta! Cheiro de bosta e cadela! Vou tacar esse pudim daqui até lá! Sem jogo, sem personalidade."

