Suspeitando gravidez, Raquel faz povo torcer por chá revelação na Fazenda

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram as suspeitas de Raquel Brito de estar grávida dentro de A Fazenda 16. Na tarde de quarta-feira (25), a peoa passou mal, com enjoôs e pressão baixa e precisou ser atendida pela equipe médica.

A irmã de Davi Brito contou que está suspeitando estar grávida e que pediria um teste para a equipe do programa. Pouco depois, ela revelou que não faz uso de anticoncepcionais e nenhum outro método contraceptivo.

"Eu torço para ela estar grávida, é o que falta para essa Fazenda estourar a bolha", diz Bárbara. A colunista avalia que a gravidez seria a cereja do bolo para a edição e que uma sensitiva havia previsto que teria uma grávida nessa edição.

Chico então, questiona que se Raquel estiver realmente grávida, ela poderia continuar no jogo e como equipe do reality rural lidaria com isso. "Acho que a produção convidaria ela a se retirar do jogo, para ter todos os cuidados", responde Bárbara.

"Se ela continuasse, seria legal daqui um mês fazer uma festa de chá revelação, por exemplo. Acho que seria inédito no mundo um chá revelação dentro de A Fazenda", argumenta Chico.

Para Bárbara, por mais que fosse garantia de entretenimento, ter uma grávida no programa desequilibra a dinâmica do jogo, podendo torná-la "café com leite". "Quem vai indicar uma grávida, ela não poderia competir de igual para igual em uma prova, ia ter acompanhamento médico, ia acusar de informação, e fora o emocional."

Espero que aproveitem a situação para fazer o episódio repercutir bastante. Claro dá para conversar com ela na dispensa, para saber se querem que ela mostre o resultado.

