Andressa Urach gastou R$ 100 mil em mega hair com fios de ouro

Andressa Urach, 36, decidiu dar uma repaginada no visual.

O que aconteceu

Após realizar procedimentos estéticos no corpo, agora, a modelo investiu nos cabelos. Ela colocou um mega hair que mistura fios de cabelo natural com ouro 24 quilates. O procedimento custou cerca de R$ 100 mil.

A técnica, batizada de "Gold Hair", entrelaça delicados fios de ouro com o cabelo e proporciona volume, comprimento e brilho. "Quando ouvi sobre essa possibilidade, eu sabia que precisava experimentar", disse Andressa ao jornal O Globo.

Ela ainda disse que sua intenção sempre foi melhorar. "Sempre busquei o que há de mais exclusivo para a minha aparência, e essa técnica me conquistou completamente."

O ouro ainda promete benefícios para o cabelo, ajudando a fortalecê-lo. "Ter fios de ouro na cabeça é mais do que um luxo, é uma forma de me sentir ainda mais poderosa".

Urach ainda disse que se surpreendeu com o resultado do procedimento. "Eu adoro inovar, e sempre busco algo que me faça sentir única. Esse mega hair realmente superou minhas expectativas. Meu cabelo está mais saudável e com um brilho que não passa despercebido".

Vale lembrar que, a influenciadora, recentemente, fez uma bifurcação na língua. Ela também tirou quatro costelas para afinar a cintura.