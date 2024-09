'Volta por Cima': qual é a história da próxima novela das 7 da Globo?

A Globo estreia na próxima segunda-feira (30) "Volta por Cima", sua nova novela das sete que vai substituir "Família É Tudo". A trama é escrita por Claudia Souto, autora de "Cara e Coragem" e "Pega Pega", e tem direção artística de André Câmara, que recentemente dirigiu "Amor Perfeito".

Estou trazendo uma história que é muito possível de acontecer com qualquer um, nas relações familiares ou no contexto do trabalho das pessoas. A minha inspiração para essa novela veio no contexto da pandemia, com a observação do que a gente estava vivendo, tanto das pessoas próximas quanto dos noticiários. Comecei a prestar muita atenção na discussão ética nas famílias com relação a dinheiro ou a bens. Então, quis muito falar disso. Claudia Souto

Os protagonistas

"Volta por Cima" conta a história de Madalena (Jéssica Ellen), a Madá, uma jovem mulher batalhadora que teve que adiar seus sonhos pessoais para ajudar a sustentar a família. Apesar das dificuldades, ela não esmorece diante das lutas diárias e vislumbra no empreendedorismo um futuro mais próspero.

Jorge, conhecido como Jão (Fabrício Boliveira), é um jovem que começou como trocador (cobrador) de ônibus, se esforçou para conquistar o sonhado diploma de administração e agora almeja um cargo melhor na empresa, mas é preterido pela indicação de um amigo da mulher do patrão. Na trama, os protagonistas, Madá e Jão, se aproximam em função de uma fatalidade que muda para sempre a vida da família de Madalena.

Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira são os protagonistas de 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A mudança na vida de Madá

Quando a novela começa, a família de Madá comemora a aposentadoria de Lindomar (MV Bill). Preparam uma festa em casa com os amigos da Viação Formosa para celebrar seu último dia de trabalho e os anos de dedicação como motorista de ônibus.

A caminho do trabalho, com o amigo Jayme (Juliano Cazarré), Lindomar tenta a sorte com a compra de um bilhete para concorrer a um prêmio, que, por coincidência, tem o número de sua matrícula na empresa, o que tem um significado a mais neste dia tão especial. Mas o destino o impede de gozar do prêmio milionário que seria dele: o pai de Madá se sente mal ao volante, o que causa um acidente que poderia ser muito mais grave, não fosse a forma com que Jão conduz a situação.

O veículo ameaça despencar de um viaduto, e o colega de anos de Lindomar, que fez questão de acompanhar a viagem de despedida do amigo, lidera uma manobra que salva os passageiros a bordo. Madalena, que também está no ônibus, pois havia ido ao encontro do pai para levar o escapulário que ele esquecera, se desespera com a situação.

Lindomar não resiste, e a vida de Madá, assim como a de outros personagens da história, precisa ganhar outros rumos. Ela passa a chefiar a casa com coragem e resiliência, já que a mãe, Doralice (Tereza Seiblitz), tem uma grave doença no coração e a irmã, Tati (Bia Santana), ainda é adolescente.

Folgado, o irmão de Doralice mora de favor na casa da família e se faz de coitado para que os parentes o acolham. Madá, no entanto, olha com desconfiança para as atitudes do tio, que chegou para passar um fim de semana e não saiu mais.

Para Osmar (Milhem Cortaz), nada está bom, nada nunca é suficiente. Ele quer uma vida que não pode ter, mas diz que um dia terá tudo o que sempre sonhou.

Osmar acaba não sendo uma boa influência para a sobrinha caçula. Tati algumas vezes dá razão à irmã sobre ser honesta e batalhar pelo que quer, mas, em outras, é seduzida pelo jeito folgado que o tio tem de conseguir o que quer manipulando as pessoas.

Ao longo de sua trajetória, ela terá que moldar sua índole e descobrir quem é na sua essência. A adolescente foi pega pela onda coreana dos K-dramas, ela é louca pelas séries que assiste pelo celular.

Tati (Bia Santana) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Os caminhos opostos de Chico

Namorados desde a juventude, Madá e Chico (Amaury Lorenzo) ficaram noivos, mas não conseguem marcar o casamento: toda vez que escolhem uma data, algo acontece com o rapaz que impede a realização da cerimônia.

O casal segue junto porque, ao longo dos anos, Chico se tornou um porto seguro para a namorada, e vice-versa. O que a filha de Lindomar não imagina é que Chico se relaciona também com Roxelle (Isadora Cruz) e todo dia é pressionado pela amante para que termine o noivado.

Enquanto Madá é calmaria e aconchego para Chico, Roxelle é um furacão. A jovem é funcionária na lanchonete em que trabalha Neuza (Valdineia Soriano), mãe de Jão, no ponto final dos ônibus da Viação Formosa.

Por ter um caso em segredo com Chico, ela se comporta como uma solteira convicta para quem a conhece, mas não vai sossegar enquanto a aliança que está na mão direita de Madalena não passar para a sua. O que, se depender da vontade de Seu Moreira (Tonico Pereira), pai de Chico, nunca vai acontecer.

Chico (Amaury Lorenzo) e Moreira (Tonico Pereira) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Romance proibido

Osmar vive uma relação amorosa com Violeta Castilho (Isabel Teixeira), viúva de um grande contraventor e mãe de Renato Castilho (Rodrigo García), conhecido como Baixinho. Respeitado e temido na região por ser implacável na cobrança das dívidas de seus credores e com quem se mete no seu caminho, Baixinho se tornou um sujeito frio e violento no comando dos negócios de contravenção e agiotagem deixados pelo pai falecido.

O contraventor não gosta de saber sobre a relação da mãe com o amante, e com a ajuda dos capangas Jô (Vitor Sampaio) e Cacá (Pri Helena) resolve cobrar uma dívida alta pelos presentes que Violeta deu a ele e que Osmar não tem como pagar. Quando o tio de Madá descobre a existência do bilhete premiado que Lindomar ganhara no dia de sua aposentadoria, passa a ver na sorte alheia a única salvação para a sua vida.

A família Castilho mora em um casarão no subúrbio do Rio, rodeado por seguranças. Cacá vive uma dupla identidade: para a mãe, Ana Lúcia (Iara Jamra), funcionária da Viação Formosa, e para os amigos, diz que trabalha como cuidadora, já que fez curso técnico de Enfermagem. Ela está sempre na companhia de Jô, que se tornou um homem de confiança da dinastia de contraventores.

Cacá (Pri Helena), Baixinho (Rodrigo Garcia) e Jo (Vitor Sampaio) em 'Volta por Cima' Imagem: Manoella Mello/Globo

A mansão dos Góis de Macedo

Os caminhos dos protagonistas acabam se cruzando com o da família em situações particulares: Gigi (Rodrigo Fagundes) é um dos passageiros do ônibus conduzido por Lindomar no dia do acidente que marca o começo da novela. E mais adiante, passa a fazer parte da trajetória de Madá como empreendedora.

Na mansão da família Góis de Macedo, os tempos de fartura e glamour ficaram no passado. Hoje, os irmãos de uma tradicional família carioca, Belisa (Betty Faria), Joyce (Drica Moraes) e Gigi, não podem mais ostentar a vida de luxo que tinham.

Eles, que nunca trabalharam e torraram todo o dinheiro que herdaram, agora tentam se desfazer de algumas antiguidades que restam na casa. Quem também resiste à decadência da família é Sebastião, o Sebastian (Fábio Lago), único funcionário que ficou na casa, e com o trabalho acumulado.

Belisa conserva a elegância que adquiriu em sua formação e tenta ser influencer de etiqueta nas redes sociais. Enquanto isso, Joyce não se conforma com a situação financeira da família e odeia que a liberdade de sua vida adulta seja cerceada pela falta de dinheiro.

Já o caçula Gigi cola em amigos para usufruir dos privilégios que não tem mais. Tem como grande amiga Silvinha Pires de Saboia (Lellê), uma jovem criada na Europa, onde moram seus pais.

Dona de um grande patrimônio, Silvinha decide voltar a viver em seu país e tem sempre por perto a secretária Yuki Tamura (Jacqueline Sato). Entre outras várias empresas, ela administra uma academia, onde conhece Nando Bacelar (João Gabriel D'Aleluia).

Sebastian (Fabio Lago), Joyce (Drica Moraes), Belisa (Betty Faria), Gigi (Rodrigo Fagundes) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A Viação Formosa

A empresa de ônibus do subúrbio do Rio de Janeiro é administrada pela família Bacelar. Edson Bacelar (Aílton Graça) herdou do pai o negócio e quer preparar Nando, seu filho, para dar continuidade ao posto, assim como aconteceu com ele.

Os Bacelar são muito ricos, mas Edson só é levado à ostentação quando acompanha Rosana (Viviane Araújo), sua esposa, em alguma festa ou evento chique da cidade. O casal se conheceu quando Rosana era rainha de bateria de uma escola de samba, mas, ao se casarem, Edson pediu para que deixasse o posto.

Foi nessa época que ela conheceu Rique (Márcio Machado), um carnavalesco de uma agremiação da segunda divisão, e se tornaram muito amigos. A carreira de Rique como carnavalesco acaba quando a escola cai mais uma divisão e ele perde o emprego, o que o leva a recorrer à amiga para pedir um trabalho na Viação Formosa, o que impacta os planos de Jão na empresa.

A frota da empresa de ônibus sai bem cedo da garagem no subúrbio do Rio de Janeiro e cruza a cidade, trazendo um recorte da rotina do transporte urbano carioca. Jão chegou à Formosa aos 18 anos, o filho de Neuza conseguiu emprego na firma, e sua dedicação o fez subir de posto, conquistando o atual cargo de fiscal.

Da sala de monitoramento das frotas, nada escapa à atenção da funcionária Vanilda (Aldeia). Ela é a responsável por acompanhar o vai e vem dos ônibus nas ruas. Fofoqueira nata, dizem que monitora não só os ônibus, mas também a vida de todo mundo ali.

É na sede da empresa que fica também Ana Lúcia, encarregada pelos serviços gerais, Alberto Fontoura (Chao Chen), um dos funcionário mais antigos e de confiança de Edson no gerenciamento da empresa, quase sempre acompanhado de Beth (Bia Guedes), a secretária do dono da empresa. Vizinho de Lindomar e casado com Tereza (Claudia Missura), Jayme também é motorista na Viação Formosa.

Sidney (Adanilo) vivenciou mudanças que o transporte sofreu nas últimas décadas, ele começou como trocador, função que deixou de existir nas empresas do Rio de Janeiro, e atualmente é motorista. Ele tem interesse em Cida (Juliana Alves), também motorista, melhor amiga de Madá e mãe de Lucas (Caique Ivo).